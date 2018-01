Pedro Soriano, concejal en el Ayuntamiento de Albacete y presidente de Contigo Somos Democracia en Castilla-La Mancha, ha retado a Modesto Belinchón, portavoz del grupo PPSOE, para que presente una moción de censura contra Manuel Serrano, alcalde de la ciudad, después de que se haya hecho pública la sentencia del Tribunal Constitucional que tumba la ley antitránsfugas, de José Luis Zapatero, por restringir derechos a los concejales.

“En el fundamento jurídico de la sentencia – ha dicho Soriano – se expone que las limitaciones o restricciones no pueden operar en contra de la garantía de igualdad, sobre los derechos integrantes del ius in officium. Es decir, rechaza que los ediles queden subordinados a las instrucciones y fiscalización de los grupos políticos o partidos, en contra de su libertad de mandato”.

“Este es el último tren de Modesto Belinchón para cambiar el rumbo del Ayuntamiento de Albacete. Es su última oportunidad para convertirse en alcalde de la ciudad y desbancar a la derecha de la Alcaldía, que gobierna con la otra extrema derecha que es Ciudadanos”, ha afirmado Soriano, pero también ha asegurado que “el líder socialista no dará el paso de presentar una moción de censura por cobardía e incompetencia”.

Según ha explicado Soriano, “Belinchón tiene una tercera oportunidad para demostrar si mira por la ciudad o simplemente es un cobarde y la dejará pasar para que la derecha y la ultraderecha gobierne en Albacete”. “Las otras dos ocasiones que tuvo Belinchón de convertirse en alcalde – ha continuado el concejal – fueron en 2015, después de las elecciones municipales, un marco en el que no supo negociar, y tras la dimisión del alcalde reprobado, Javier Cuenca, momento en el que tampoco dio el paso por sectario y torpe”.

“Los concejales deberían pedirme perdón”

“Con la sentencia del Tribunal Constitucional – ha afirmado Soriano – cae todo argumento de que yo haya sido un tránsfuga y el resto de concejales debería pedirme perdón por el escarnio y marginación que han estado haciendo desde el primer mes que dejé de pertenecer al grupo municipal de Ciudadanos. Si tuvieran conciencia, algo que dudo, pedirían perdón públicamente y trabajaríamos en igualdad de condiciones”.

Soriano ha hecho más referencias a otros fundamentos de la sentencia del Tribunal Constitucional: “La garantía de igualdad que se contiene en el artº 23 CE ha de armonizarse además, de manera insoslayable, con la libertad de mandato, opción política de nuestra Constitución en el marco del derecho de participación política que permite construir la representación política a través de una vinculación inmediata entre los representantes y los representados (destacadamente, STD 10/1983, de 21 de febrero, FJ 2), ya que las funciones del núcleo de derechos y facultades de los cargos electos se atribuyen a su titular y en condiciones de igualdad, y no al partido político o grupo en el que se integre.”

Otro de los fundamentos relevantes que la sentencia invoca, dice: “De todo ello concluye que la anomalía que ha incidido negativamente en el sistema democrático y representativo y que se ha conocido como {transfuguismo} no puede intervenirse por el legislador con restricciones al ius in officium (STC 9/2012) que impacten en el ejercicio natural del cargo público al amparo de la libertad de mandato con base en razones asociadas, sin adjetivos a la vinculación orgánica o política, sin fundamentos añadidos. Sencillamente porque no es cierto que la desvinculación orgánica o política del grupo de origen desestabilice por defecto o sin excepción la vida municipal o modifique la voluntad popular”.

El concejal ha afirmado que “Contigo Somos Democracia trabajará por y para los vecinos y las vecinas de Albacete, con transparencia y buena gestión del dinero público, aportando ideas nuevas y renovadoras, y potenciando lo que se ha hecho bien y eliminando lo que no funcione”.