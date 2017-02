The Niftys es energía, es potencia, es diversión, pero, sobre todo, The Niftys es rock’n´roll. Procedentes de Albacete, llegan dispuestos a revolucionar el panorama musical, con el firme objetivo de pasarlo bien y hacer llegar sus canciones a todos los rincones.

Formados en enero de 2015, casi sin buscarlo, cuando 4 buenos amigos decidieron pasar una tarde en el local de ensayo. Anita, con su desgarradora voz, junto a Toño, Fer y Ángel, con una amplia trayectoria en otras bandas, dejaron fluir sus gustos e influencias que van desde Wanda Jackson, Chuckberry o Nikki Hill hasta Led Zeppelin o ZZ Top. Beben de grandes clásicos, y se los llevan a su terreno, dándole un sonido moderno y actual pero manteniendo intactas sus raíces arraigadas en el rock´n´roll.

Algo prendió como la pólvora aquella tarde de Enero.

En agosto 2015 dieron su primer concierto con una gran acogida del público y muy buenas sensaciones, lo que les llevó a seguir actuando y preparando canciones.

En diciembre 2015 graban su primera demo de 3 temas y tan sólo una semana después resultan vencedores del concurso internacional Music Crowd Challenge, recibiendo numerosos votos y mensajes de apoyo desde todo el mundo (China, EEUU, Holanda, Indonesia y España, entre otros).

The Niftys.

Durante este verano 2016 han realizado multitud de conciertos por la región, así como fuera de ella. De los más satisfactorios de ésta temporada fue en el Festival de Blues de Cazorla, donde gracias a resultar vencedores de la Batalla de Bandas pudieron formar parte del cartel del festival, abriendo los conciertos del sábado en la plaza de Santa María junto a artistas de la talla de Oli Brown o Shemekia Copeland.

Sin duda, el punto fuerte de The Niftys es el directo, donde la mecha que se prendió aquella tarde de enero provoca una gran explosión, consiguiendo que el público y la banda se hagan uno. Desprenden buen rollo y ponen a bailar hasta la última fila de los asistentes. Su sonido mezcla ingredientes de rock´n´roll, rockabilly, garage y blues, con una voz femenina que no deja a nadie indiferente.

A finales de agosto 2016 graban su primer trabajo en Reno Estudios de la mano del productor Karim Burkhalter y masterizado en Kadifornia por Mario G.Alberni. Un trabajo muy cuidado y lleno de energía, con el que pretenden hacerse un hueco en el panorama musical emergente. El disco, llamado “Stoke the fire”, verá la luz en el mes de Enero de 2017 en Vinilo de 12” y CD como soportes físicos, así como en la mayoría de plataformas digitales.

Tanto si eres de los que cree que el Rock´n´roll debe volver para quedarse, como si aún no te has dado cuenta, The Niftys es la banda que estabas esperando.

Fechas confirmadas

3-Febrero - BeniRoad (Benicassim)

24- Febrero- sala La edad de oro (Valencia)

4-Marzo - Concurso bandas emergentes ciudad de Porcuna (Porcuna, Jaén)

17 – Marzo - sala los clásicos (Toledo)

24-Marzo -sala La lata de bombillas (Zaragoza)

22-Abril - Teatro Circo Albacete

28- Abril- sala Revolver (Murcia)

5-Mayo - sala Four Seasons (Castellón)

6 - Mayo - sala Trashcan (Madrid)

16- Junio - Festival de los Sentidos (La Roda, Albacete)

29- Julio- Rockossa Festival (ossa de montiel, Albacete)