Respaldado por un buen número de asistentes y por varios integrantes de la nueva Ejecutiva Provincial del PSOE en Albacete (entre ellos, el actual secretario general provincial y su antecesor), Tierraseca ha ahondado en los ideales que, ya el pasado 30 de septiembre, le llevaron a manifestar públicamente su intención de optar a liderar la Agrupación Local socialista albaceteña, sobre todo, persiguiendo algo básico: “acabar con la división sistemática de esta Agrupación Local tras cada elección de una Comisión Ejecutiva Municipal: sigo todavía con ese empeño y esta campaña tiene que estar dirigida sobre todo a darle el protagonismo a quien se lo merece, que es la militancia de la Agrupación Local”, ha señalado.

Presentación de la candidatura de Francisco Tierraseca a la Secretaría General de la Agrupación Local PSOE Albacete

La creación de ‘vocalías de distrito’, asentar las bases para la victoria electoral en 2019 y el trabajo “codo a codo” con el Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento, las grandes premisas de su proyecto

En su hoja de ruta, tres objetivos primordiales entre otros muchos recogidos de la participación de muchas personas con las que ha podido reunirse y trabajar en estos meses, como el de la implantación de las llamadas ‘vocalías de distrito’:

“El primer objetivo que me marco es el de adaptar la estructura de la Comisión Ejecutiva Municipal del PSOE de Albacete a una gran ciudad como es la de Albacete con ya casi 200.000 habitantes: no podemos seguir teniendo una estructura que es prácticamente la misma que la de ciudades de 10.000 o 20.000 habitantes, y con ese objetivo planteo que en la próxima Ejecutiva Municipal existan las vocalías de distrito; en Albacete ya tenemos seis distritos y, además, las pedanías, y queremos representar a todo el municipio de Albacete y con ese objetivo queremos integrar no solamente a toda la militancia sino a todos los ciudadanos de todos los barrios y pedanías”, ha explicado.

En segundo lugar, Francho Tierreseca ha subrayado que “hay que preparar el partido para la gran cita electoral de 2019”. “En Albacete gobierna el Partido Popular y nosotros somos un partido con vocación de Gobierno, por lo tanto, el 18 de febrero pondremos las bases para que el Partido Socialista Obrero Español de Albacete salga al encuentro de la ciudadanía con el único objetivo de ganar las próximas elecciones municipales de 2019”, ha añadido con la mirada puesta en ese reto-

Además, ha manifestado que, si resulta elegido el próximo 18 de febrero, ofrece toda su colaboración para trabajar “codo a codo” con el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Albacete “con el fin de seguir haciendo oposición pero, sobre todo, para contactar de nuevo con la ciudadanía, porque una gran parte de la ciudadanía ya no nos reconoce y tenemos que volver de nuevo a encontrarnos con el fin de liderar el futuro de la ciudad de Albacete”.

“La unidad del partido es imprescindible, es más: es nuestra responsabilidad”

Ya en el acto, la primera intervención ha sido a cargo del ex alcalde socialista de Albacete José Jerez que ha dejado claro a los asistentes que” hay mucha gente que vuelve a sentirse orgullosa de ser socialista” y que, “sin unidad, no habrá victoria electoral”, algo en lo que ha ahondado también Tierraseca ante los periodistas:

“La unidad del partido es imprescindible, es más: es nuestra responsabilidad; elegiremos una Comisión Ejecutiva Municipal, habrá un secretario general pero al día siguiente (incluso antes, la misma tarde del domingo 18 de febrero), todo el partido tiene que estar detrás de esa Ejecutiva Municipal con el fin de trabajar juntos para la ciudadanía de Albacete; no nos estamos jugando ningún reparto de poder, pero la unidad se hace trabajando y, sobre todo, poniendo todos los canales de participación para que todo militante (hasta el último) se sienta representado y pueda trabajar para el partido, ése es nuestro objetivo”, ha apuntado.

Tierraseca desea “una Ejecutiva plural” en la que se reconozca “la gran mayoría de los militantes de Albacete”

Sobre la que sería su Comisión Ejecutiva Municipal, Francho se mantiene en su postura de esperar hasta el último momento para cerrarla y que intentará integrar en ella a todos aquellos que creen que es necesario abrir una nueva etapa en el PSOE de Albacete:

“Será una Ejecutiva plural; es verdad que manifesté el pasado 30 de septiembre que lo que pretendía es que la gran mayoría de los militantes de Albacete se reconocieran en esa Ejecutiva; hasta el último momento voy a intentar hablar e integrar a todas aquellas personas que estamos convencidas de que en el PSOE de Albacete tenemos que abrir una nueva etapa; es imprescindible abrir una nueva etapa, la sociedad ha cambiado y el partido se tiene que adaptar y tiene que cambiar también”.

La cita que concluirá con el proceso de renovación de cargos en la Agrupación Local del PSOE de Albacete será pues, el próximo domingo 18 de febrero, fecha en la que ha quedado fijada la Asamblea a la que están llamados a participar 870 militantes socialistas de la ciudad que, entonces sí, deberán elegir uno de los dos proyectos sobre la mesa.

José Jerez, exalcalde de Albacete, en la presentación de la candidatura de Francisco Tierraseca a la Secretaría General de la Agrupación Local PSOE Albacete

