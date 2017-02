Comienza 2017 con una nueva agresión a los consumidores. Con un nuevo incremento en el recibo de la electricidad, subida que se produce al tiempo que un nuevo político tras su cese se incorpora al consejo de administración de Red Eléctrica sin más meritos que haber ocupado puestos de responsabilidad política, sin haber destacado de forma brillante en su gestión, con este panorama es muy difícil que los consumidores esperemos medidas políticas que regulen el sector eléctrico e impidan esta cantidad de subidas, que hacen insostenible que millares de familias puedan utilizar este servicio público satisfactoriamente, incrementándose el número ya superior al millón que se encuentran en la pobreza.

La Unión de Consumidores de Albacete UCE considera totalmente injusta para los usuarios esta subidas sin más explicaciones que la climatología, la falta de lluvia o viento en momentos que media España estaba inundada, cabe preguntarse si alguien en el Ministerio de industria, además de mirar al cielo, se ha preocupado en investigar si en las distintas subastas producidas ha habido algún movimiento especulativo y fraudulento para justificar las enormes subidas de las tarifas eléctricas que venimos soportado en estos últimos tiempos.

Exigimos la inmediata dimisión de los consejos de administración de las eléctricas y gas de los ex altos cargos de los distintos gobiernos ya que de de lo contrario seguiremos manteniendo la sospecha de que estas medidas en contra de los usuarios se toman en agradecimiento a este tipo favores.

2017 nos sorprende también con subidas importantes en otros productos también de primerísima necesidad como, las verduras frutas, hortalizas entre otros muchos más, algunas de ellas podrían considerarse normales en el principio de un nuevo año, si no fuese porque en los tres últimos años no han cesado de producirse recortes en los sueldos de la práctica totalidad de los trabajadores, despidos con escasas indemnizaciones, además de otros recortes en servicios sociales, copagos en medicamentos et casi como la anulación del incremento del IPC en las pensiones, .

Todo ello coincide con enormes subidas de sueldos de los directivos de estas grandes empresas que tratan de justificar perdidas para masacrar económicamente a los mas débiles, los consumidores de a pié.

Desde La Unión de Consumidores de Albacete consideramos de vital importancia la respuesta que, dadas las circunstancias actuales, demos colectivamente a este tipo de problemas que nos afecta a todos. Este ha de ser el camino de aquí en adelante, responder colectivamente movilizándonos todos de forma conjunta ante las subidas injustificadas y recortes injustos así como para defender los derechos de todos los ciudadanos, en los diferentes servicios públicos, como la educación, la salud y un largo etc. Solo así, exigiendo conjuntamente y con contundencia, cambios en las conductas de los gobernantes y partidos políticos en la oposición que actualmente constituyen mayoría en el parlamento, imponiendo transparencia en toda la gestión, con participación de las organizaciones ciudadanas en los órganos de decisión, es como podremos poner fin a tanta injusticia contra los más desprotegidos.

TODOS UNIDOS EN DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS