Cutanda dice sentirse muy ilusionado por concurrir por primera vez cómo cabeza de lista en estas elecciones municipales que serán el próximo 26 de mayo.

También lo hará siendo el primer partido de la ciudad en presentar candidatura ante la Junta Electoral.

Ricardo Cutanda: “UCIN ALBACETE no es nuevo, se presentó a los anteriores comicios sumando hasta casi 2.000 votos, un resultado agridulce, por ello en estas elecciones gracias al esfuerzo por mejorar Albacete vamos a superar esa cifra y con la ilusión puesta en sacar algún concejal” -En 2015 UCIN se quedo a pocos votos para sacar un concejal.

“Somos conscientes de qué el voto es muy “volátil”, de qué hay muchos partidos y la irrupción de otros, aun así espero qué la ciudadanía sepa valorar el trabajo que llevamos haciendo desde que estamos al frente de UCIN en la ciudad, hace ya casi 4 años. Nosotros no prometemos humo, no vamos a engañar para conseguir votos porque es algo que nos perjudicaría. No seguimos las reglas del juego al que nos tienen acostumbrados los partidos políticos tradicionales, y esperamos que la ciudadanía así lo entienda. Nuestro programa lleva meses por las redes sociales y medios de comunicación, algunas “pequeñas cosas” que se pueden materializar, y no obras o proyectos inasumibles, que después quedan en la mera promesa al no poder llevarse a cabo”, afirma Cutanda.

Acaban ésta nota de prensa, añadiendo que “la mitad de la lista son simpatizantes o afiliados de UPyD y también se encuentra en la lista el coordinador territorial de la formación Magenta, Ángel Plaza, haciendo honor al pacto que había entre UCIN y UPyD y qué acabó por dinamitar la propia UPyD Nacional. La formación Magenta en Castilla la Mancha y alguna comunidad autónoma más, no entendió el pacto con Cs, habiendo uno previo con UCIN, con lo cuál los afiliados y cargos de UPyD se han ido integrando en las listas de UCIN, y muchas agrupaciones locales, haciendo lo propio y constituyendo agrupaciones de UCIN”.