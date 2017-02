Distintos miembros del grupo de investigación Redes y Arquitecturas de Altas Prestaciones (RAAP) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han participado en el European Network on High Performance and Embedded Architecture and Compilation (HiPEAC2017), el mayor congreso europeo de Arquitectura de Computadores celebrado la pasada semana en Estocolmo (Suecia).