Desde UGT Albacete, venimos a valorar los datos conocidos hoy de la Encuesta de Población Activa correspondientes al último trimestre del 2017. La EPA viene a confirmar lo que veníamos denunciando y no es otra cosa que la recuperación económica está asentada de forma permanente en la generalización de la precariedad. La recuperación no termina de llegar a las familias y la brecha entre pobres y ricos no para de aumentar, producto de un sistema injusto en el reparto de la riqueza. Aumenta la precariedad en el empleo y el desempleo. La tasa de temporalidad se sitúa en el 26,7%, se consolida el empleo parcial involuntario y figuras como el falso autónomo. Y más de la mitad de los desempleados carecen de protección.

En Albacete, ha aumentado el número de desempleados en el último trimestre en 3500 desempleados más y 200 en el último año. Esto muestra la vulnerabilidad de la situación laboral en el contexto de la recuperación económica y hace una foto fija real de la situación de nuestra provincia en materia de empleo.

Asi mismo, se está produciendo un avance de la precariedad en el desemleo, con una extensión del paro de muy larga duración (aún casi 4 de cada 10 desempleados lleva más de dos años buscnado empleo, unas políticas de empleo ineficaces a la hora de mjorar la empleabilidad de las personas, en especial los jóvenes y, sobre tdo, de los mayores de 55 años.

La crisis y las reformas alborales han dejado como herencia una precarización del mercado laboral y de los derechos de los trabajadores, produciendo un aumento de los niveles de desigualdad, hasta situar a casi 28% de la población en riesgo de pobreza y exlusión social.

Por todo ello, la UGT considera imprescindible otra políticas cntrada en las personas. Una política que implente un plan de choque por el empleo que reduzca el desempleo, que cree empleo de calidad y con derechos y que mejore los salarios de la población de nuestra provincia para estimular el consumo y la inversión y consigamos una recupración para el conjunto de la sociedad.

Una política que mejore la protección de los desempleados, sobre todo los de larga duración y los de los mayores de 55 años, que están siendo arrinconados hacia la pobreza por las medidas del gobierno de la nación, yque reduzca los altos niveles de desgiualdad y exclusión social que existe actualmente.