En la Junta Local de Seguridad, tanto el alcalde como el subdelegado del Gobierno han felicitado a los responsables porque desde que se inició el pasado 9 de diciembre este plan no se ha registrado ningún incidente notable, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Este dispositivo de seguridad se enmarca dentro de la Campaña promovida por el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, para garantizar la seguridad ciudadana durante las próximas fechas navideñas. El objetivo es evitar hurtos, robos, timos, estafas y otros delitos que suelen producirse ante las grandes aglomeraciones, así como prevenir los robos en viviendas.

Según ha explicado Miguel Juan Espinosa, en esta campaña de Navidad se va a intensificar la vigilancia y los medios, para lo que habrá un incremento de efectivos en el centro de la capital por parte de la Unidad de Prevención y Reacción, ya que esta zona congrega a un mayor número de personas, así como que se prestará una especial atención por parte del Cuerpo Nacional de Policía a las estaciones de autobuses y de Renfe y en el Mercadillo del Altozano.

De este modo, habrá mayor número de patrullas a pie por el centro para garantizar la seguridad tanto a ciudadanos como a comercios. Hay que recordar en este sentido que el Cuerpo Nacional de Policía con motivo de estas fechas está desarrollando una campaña de Comercio Seguro en colaboración con este sector.

Por parte de la Guardia Civil y del subsector de tráfico su despliegue de apoyo se realizará en la periferia, fundamentalmente en los accesos a la capital y en las pedanías, además de en el Polígono de Romica, estando previsto un mayor número de controles de alcohol y drogas para los conductores.

Espinosa ha subrayado la importancia de seguir los consejos de la Policía Nacional para prevenir el robo en viviendas en estas fechas como no divulgar la ausencia del piso, evitar la acumulación del correo en el buzón, contar con dispositivos que enciendan y apaguen las luces o sistemas de alarma y, en definitiva, no dar señales en ningún momento de que la casa no se encuentra habitada en esos momentos.

La Policía Local centrará su labor en el Plan Especial de Tráfico para Navidad e intensificará la presencia de sus agentes en las tres principales zonas de las superficies comerciales, que ayudarán a conseguir un efecto disuasorio y de prevención en materia de seguridad ciudadana.

Por último, se ha informado que el Servicio de Extinción de Incendios dispondrá de un retén especial el 5 de enero en el entorno de la Plaza de Toros con motivo de la llegada de los Reyes Magos.