Así lo ha manifestado este miércoles el portavoz municipal de Unidas Podemos, Alfonso Moratalla, quien ha informado del escrito que ha presentado el grupo, solicitando además que se estudie y valore la renegociación o modificación de este punto del contrato con la empresa y se busquen alternativas, según ha informado la coalición en nota de prensa.

Unidas Podemos ha considerado que es “un auténtico disparate” sustituir césped natural por césped artificial cuando además, en los supuestos casos en los que técnicamente fuera inviable, se puede recurrir a otro tipo de plantas tapizantes o rastreras. El portavoz ha advertido que lo que ahora ha despertado la indignación en la Avenida de España continuará por otras muchas calles de la ciudad como Alcalde Conangla, la Avenida de la Estación, la Avenida de la Mancha, Avenida de los Toreros, Avenida Escritor Rodrigo Rubio o Avenida del Arte. “En total 16.899 metros cuadrados, el equivalente a tres campos de fútbol”, ha apostillado.

El portavoz de Unidas Podemos ha recordado que este tema “no es nuevo” aunque haya sido ahora cuando ha salido a la luz, ya que el contrato viene del anterior mandato y cuando se elaboró el pliego de condiciones el grupo Ganemos Albacete ya mostró su rechazo a que se eliminara césped natural y propuso alternativas para en los casos en los que fuera irremediable se optara por otras especies vegetales, pero no fue atendida.

Unidas Podemos ha manifestado que no comparte tampoco los argumentos que se esgrimen para quitar el césped natural, como es la falta de seguridad porque su riego moja la calzada y las aceras, preguntándose si “cuando llueve en Albacete supone un riesgo también ir por las calles”. En cuanto al consumo de agua, en el caso concreto de la Avenida de España, cree que tampoco se sostiene porque esa zona se nutre del agua procedente del propio pozo que hay en el Parque de Abelardo Sánchez. “Y si el consumo excesivo de agua es el problema, también deberíamos buscar otros modos de riego en lugar de mantener los actuales aspersores que, menos el césped, riegan todo lo de alrededor”, ha remachado.

Moratalla ha añadido que no pueden primarse únicamente las razones económicas y el elevado coste de mantenimiento y renunciar a los beneficios que la vegetación tiene para el medio ambiente y para la salud de las personas. En este sentido, ha añadido que las especies naturales contribuyen a mitigar el aumento de temperatura y capturan dióxido de carbono y otras materias contaminantes.

“Desde Unidas Podemos consideramos que en Albacete no hay un compromiso firme con la sostenibilidad y que no sólo no avanzamos sino que vamos para atrás, ya que mientras que otras ciudades están impulsando medidas para evitar la contaminación y luchar contra el cambio climático, aquí nos dedicamos a quitar el césped natural”, ha continuado.

Alfonso Moratalla ha concluido diciendo que “deberíamos preguntarnos qué ciudad queremos; si queremos llenar nuestras calles de plástico o apostar por criterios e iniciativas sostenibles”, advirtiendo por último de la falta de mantenimiento de muchas zonas verdes, donde hay zonas que están peladas o el césped está quemado.