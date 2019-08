Este mediodía, Alfonso Moratalla, portavoz del grupo municipal Unidas Podemos del Ayuntamiento de Albacete, se reunía con varios trabajadores de la línea ferroviaria Madrid-Levante y con Juan Cuevas, de la Federación de Industria de CCOO.

En dicha reunión, a petición de Unidas Podemos, Moratalla se informaba de la situación en la que han quedado las 21 personas que hasta ahora prestaban servicio con la empresa Selca, después de que el pasado jueves les fuera denegada la entrada a sus puestos de trabajo por parte de la nueva concesionaria, la empresa Thales.

La negativa de subrogar a los trabajadores incumple los convenios colectivos de aplicación: los del Metal de las provincias de Albacete y Cuenca. Se encuentran en una situación muy complicada, con una baja del 31 de julio por parte de Selca y falta de ocupación por parte de la nueva empresa, que debería haberles subrogado el día 1 de agosto.

Después de ocuparse de la seguridad de la línea ferroviaria durante años, algunos más de una década, no solo están en la calle sin indemnización ninguna, si no que ni siquiera saben si podrán cobrar el desempleo. Mientras, su labor está siendo realizada por otros trabajadores que la nueva empresa ha trasladado a Albacete desde varios puntos del país. Aunque no ponemos en duda la profesionalidad de los trabajadores incorporados, estos no conocen las particularidades de la línea y no ha tenido lugar ningún transvase de conocimientos desde la plantilla anterior.

Moratalla les ha trasladado el apoyo de Unidas Podemos a su situación y ha ofrecido la colaboración de la coalición para intentar, desde todos los frentes posibles, que la nueva concesionaria, la empresa Thales, subsane esta desastrosa situación en el menor tiempo posible.