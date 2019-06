Este festival de música al aire libre en la terraza del centro comercial arrancará el viernes 14 de junio a las 21.00 horas con la actuación de la Big Band del Real Conservatorio de la Diputación de Albacete, seguida de un jam session, un encuentro informal de improvisación musical de swing, latín jazz y funk, según ha informado Adif en nota de prensa.

El evento continuará el sábado 15 a las 21.00 horas con la interpretación por parte de The Preachers de los mejores temas del conocido pianista y compositor de jazz Horace Silver, uno de los abanderados del estilo ‘hard bop’, que firmó temas como ‘Song for My Father’ y ‘Señor Blues’, muy versionados por músicos de jazz de todo el mundo.

Por último, el domingo 16 a las 21.00 horas los asistentes podrán disfrutar de la banda The Lazy Tones, que interpreta la esencia ‘Chicago Blues’ de los primeros discos de Chess Records recreando sonidos añejos e interpretando a Jimmy Roger, Little Walter o Muddy Walter.

Las entradas tienen un precio de cinco euros por sesión, en tanto que el abono para los tres días cuesta 12 euros. La entrada es libre para los socios de Amigos del Jazz y para los niños de menos de 14 años. Las entradas anticipadas y los abonos pueden comprarse en los establecimientos colaboradores habituales del festival y en la Asociación de Amigos del Jazz.