La orientación comenzó siendo una práctica militar, hace más de 60 años, que ha ido creciendo poco a poco hasta la actualidad. Hoy en día, este deporte puede llegar a congregar, en un mismo lugar, a más de 1000 personas. En este caso, el ‘XII Trofeo Quijotes’, que tuvo lugar los días 21 y 22 de abril, reunió alrededor de unos 1200 participantes de los clubs de las distintas provincias de España.

Esta competición consta de dos partes: una prueba de media distancia que tuvo lugar en El Carrasco, paraje de Tarazona de la Mancha, el día 21; y una prueba de larga distancia en El Batanejo, paraje de Villalgordo del Júcar, el día 22 de abril. En función de la categoría, la complejidad y el recorrido son distintos, ya que estas van desde los 10 hasta los 70 años, además de las categorías M-E y F-E. Los resultados finales, que puntúan tanto para la Liga Española de Orientación como para la Liga de Castilla – La Mancha de Orientación, se obtienen de la suma de los tiempos de cada una de las pruebas. «Los tiempos han estado más reñidos de lo que se esperaba» comenta Javier García del club GODIH, sobre todo en las categorías Élite. En el caso de M-E, la diferencia entre el primero y el segundo clasificado ha sido de 8 segundos. «Al nivel al que estamos todos fallamos poco, todos hacemos carreras muy buenas, ya depende de si uno se encuentra en muy buenas condiciones el día de la competición» explica Marc Serrallonga, 2º clasificado en la categoría M-E.

Dos jóvenes participando en el trofeo

También ha tenido lugar el Campeonato de España Trail – O, modalidad de orientación en la que participan personas con diversidad funcional. «Estamos muy contentos con la participación en el Trail – O, porque creemos que es una modalidad que hay que apoyar mucho y que está en auge» explica el presidente de la Federación Española de Orientación, José Enrique Barcia. Los participantes compiten en igualdad de condiciones, ya que no se mide el tiempo, sino que lo que importa es la habilidad, en este caso, la agudeza visual. Del total de participantes del trofeo, 100 se han inscritos en este campeonato, tanto en la modalidad paralímpica como en la categoría OPEN.

La organización del ‘XII Trofeo Quijotes’ la han llevado a cabo la FEDOCAM y el club de orientación GODIH de Albacete, y ha sido patrocinado por la Diputación Provincial de Albacete. Este campeonato ha sido de gran importancia, ya que «es un escaparate perfecto porque en él se ve toda la importancia que tiene la orientación a nivel nacional» comenta Francisco López Zafrilla, vocal del club GODIH y autor del mapa de ‘El Carrasco’.

Un deporte de compañeros

Se trata de un deporte que se realiza de manera individual, pero en el Manual Técnico se especifica que «es obligatorio atender a un corredor que haya sufrido un accidente». Es así como uno de los participantes quiso agradecer a las cuatro mujeres que, durante el ‘Sprint de Palacios 2017’, dejaron a un lado la competición para atenderlo en el momento del accidente. El reconocimiento tuvo lugar durante la entrega de premios a los participantes.

Además, se hizo entrega de la ‘Baliza de Oro’ a la familia de Jaime García – Trejo, fundador del Club Orientación Alpera, miembro del club GODIH y pieza clave en el deporte de orientación en Albacete, que falleció hace un año. «No es hacer lo que le de la gana a uno, sino aprovechar el momento, hacer lo que a uno le gusta y disfrutar» fue lo que les enseñó Jaime a sus hijos, así lo contaba uno de ellos. La entrega la realizó el Presidente de la FEDO a la mujer e hijos de Jaime.

Agradecimiento de Joaquín González a las tres mujeres que lo atendieron

Los más jóvenes, la base de la orientación

De entre los 1200 participantes del campeonato, más de 300 tienen entre 10 y 20 años. Algunos de estos participantes también puntúan para el Campeonato en Edad Escolar, patrocinado por la Diputación Provincial de Albacete. «La competición escolar es uno de nuestros ‘niños mimados’, porque está obteniendo excelentes resultados con una amplia repercusión en todos los ámbitos, incluido el internacional, desde que lo estamos patrocinando» explica Mª Dolores del Olmo, técnica de promoción sociocultural en el servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes en la Diputación Provincial de Albacete. La realización de este campeonato tiene un papel importante dentro del desarrollo de la orientación, ya que «el deporte escolar es el torrente de agua que entra que nos permite tener una base» añade el Presidente de la FEDOCAM, José Ramón Molina.

Además, durante este fin de semana, las categorías Junior, de 16 y 18 años, han realizado las pruebas de selección para el Campeonato de Europa sub16/ sub18 que tendrá lugar en Bulgaria del 28 de junio al 1 de julio.

Se ha comprobado que la orientación es un deporte para todas las edades, donde los más pequeños tienen un papel importante, ya que serán el próximo relevo de las categorías Élite. «Cada carrera es un entrenamiento y hay que aprender de los errores para seguir mejorando» aconseja a los más jóvenes Ana Camarasa, 3ª clasificada en la categoría F – E.