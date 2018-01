‘Socialismo para un tiempo nuevo’. Ése ha sido el lema que ha presidido el XV Congreso Provincial del Partido Socialista que se ha celebrado durante todo este domingo, 28 de enero, en el Palacio de Congresos Ciudad de Albacete y que se ha convertido en uno de los días más especiales a nivel político de Santiago Cabañero, elegido en las últimas primarias provinciales para liderar el partido tomando así el relevo de González Ramos.

Una cita cuya apertura ha arrancado con retraso debido a las inclemencias del tiempo esta fría mañana en Albacete, que ha impedido que muchos de los asistentes pudieran llegar a la hora inicialmente prevista pero que, una vez en marcha, ha servido para asentar las que serán las bases del PSOE de los próximos años (interesantes e intensos, también a nivel electoral) en la provincia de Albacete.

Modesto Belinchón: “Tenemos que hacer un esfuerzo para que este Congreso sea de verdad un Congreso de esperanza para los miles y hombres de mujeres que confían en el PSOE para mejorar su calidad de vida”

El secretario general de la Agrupación Local de Albacete, Modesto Belinchón, ha abierto los discursos de apertura del Congreso apelando a la “gran responsabilidad” y la “enorme obligación” de todos los asistentes con el fin de “marcar la hoja de ruta del PSOE de Albacete, que de aportar para fortalecer la de C-LM y para complementar y completar la del Partido a nivel federal”.

Belinchón ha señalado la necesidad de “definir muy bien las prioridades del partido”, situando a “la militancia como el eje del trabajo” del partido: “Tenemos que hacer un esfuerzo para que este Congreso sea de verdad un Congreso de esperanza para los miles y hombres de mujeres que confían en el PSOE para mejorar su calidad de vida; tenemos una gran oportunidad hoy de ejercer todo aquello que decimos que a este partido nos identifica; debemos salir de aquí sólidos y unidos para afrontar lo que de verdad es importante porque un PSOE que no gana no puede cambiar la vida de la gente que lo necesita”, ha asegurado.

Manuel Martínez: “No concibo labor más justa a la que entregar tu vida que la del socialismo, la lucha por la igualdad entre todos”

Por su parte, el secretario general de Juventudes Socialistas en la provincia de Albacete, Manuel Martínez, ha puesto en valor que “las Juventudes Socialistas son gente maravillosa que se parte el alma todos los días por defender no a personas concretas del partido, sino el sentido mismo del socialismo”.

Martínez ha señalado que tienen por delante “un trabajo necesario porque la sociedad lo necesita” y ha asegurado no concebir “labor más justa a la que entregar tu vida que la del socialismo, la lucha por la igualdad entre todos, garantizando a cada ciudadano tener las mismas oportunidades para obtener el éxito”, un mensaje que ha culminado con deseos de “buen congreso” y con señalando el objetivo de “ganar a la derecha que es lo que tenemos que hacer”.

Carmen Juste: “Este Congreso debe ser la puesta en marcha del camino para las elecciones municipales de 2019: nuestros pueblos y ciudades necesitan Gobiernos de izquierdas, y entre todos tenemos que trabajar para conseguirlo”

La líder provincial del sindicato Comisiones Obreras, Carmen Juste, ha mostrado la satisfacción de, en nombre de CC.OO. poder acompañar en una cita de la importancia de ésta “al partido de izquierdas más importante de esta provincia”. Agradeciendo a Manuel González Ramos su implicación de estos años y dando la bienvenida a Santiago Cabañero a esta nueva etapa para la que le ha deseado suerte y le ha tendido su mano, Juste ha recordado que “Comisiones Obreras y el PSOE han trabajado juntos en muchos objetivos, por ejemplo, el de parar el ‘ciclón Cospedal’ en Castilla-La Mancha”.

“Los servicios públicos se han deteriorado hasta límites insospechados, el desempleo avanzó de manera espectacular, la brecha social creció sobremanera ahondando en las desigualdades… y hemos de trabajar por acabar con todo esto unidos” ha proseguido la secretaria provincial del sindicato en Albacete, que ha manifestado una “gran preocupación” por la situación socio-económica de la provincia: “La salida de la crisis está siendo muy injusta y desigual, a la mayoría de las personas aún no le ha llegado y está siendo dura; a Albacete le está costando mucho dejarla atrás y es evidente que la provincia necesita un impulso importante, más contratación pública y privada, que los empresarios creen empleo de calidad; este debe ser el momento de subir los salarios por encima del 3%… el crecimiento económico que se está produciendo tiene que llegar a las personas y por eso la negociación colectiva de 2018 va a ser fundamental y va a ser importante la implicación de todos”, ha avanzado mirando al futuro más inmediato.

Igualmente, Juste ha señalado que “los empleados públicos han perdido un 14% de poder adquisitivo durante la crisis, con lo que también ellos deben ver mejoradas sus condiciones laborales” y ha demandado que “el Gobierno de España tiene que invertir más en Albacete”.

Reconociendo a García-Page que le ha tocado “un tiempo muy difícil en el que lidiar también con la ansiedad de las personas” ha demandado al presidente autonómico “un mayor compromiso tuyo y de tu Gobierno para esta provincia porque Albacete crece más lentamente que otras”, motivo por el que le ha solicitado trabajo en común para estudiar algunas de las propuestas que desde Comisiones Obreras se van a hacer con ese objetivo.

“Este Congreso debe ser la puesta en marcha del camino para las elecciones municipales de 2019: nuestros pueblos y ciudades necesitan Gobiernos de izquierdas, y entre todos tenemos que trabajar para conseguirlo; por eso os deseo buen trabajo en este Congreso pues la sociedad de Albacete os necesita fuertes”, ha finalizado Carmen Juste.

Francisco Javier González: “Es necesario un cambio de rumbo y de legislación”

En esa misma línea, el secretario territorial provincial de la Unión General de Trabajadores en Albacete, Francisco Javier González, ha señalado que poder estar presente e intervenir en esta cita de hoy es importante “porque la situación de los trabajadores de Albacete no es una situación buena: ni ellos ni sus familias han conseguido salir adelante, tenemos una tasa de desempleo por encima del 22% y nuestros jóvenes se siguen marchando en busca de oportunidades…”, ha relatado.

González ha subrayado que “es necesario un cambio de rumbo y de legislación, como es la derogación de la reforma laboral; hace falta a los socialistas legislando y redirigiendo estas políticas para poder trabajar en favor de los trabajadores y de las familias, de los pensionistas y de los jóvenes”.

Además, ha asegurado que “La UGT va a estar siempre defendiendo los derechos usurpados por un Gobierno que está dando la espalda a los trabajadores por sistema” y que “hay mucho trabajo por hacer para que esta realidad cambie, para que sea más igualitaria y más justa, para que los derechos dañados sean revertidos”.

Un auditorio ante el que Francisco Javier González ha reiterado su demanda de que se pongan en marcha proyectos muy concretos como el de “la A-32 y la plataforma logística” que, ha asegurado, “supondrían nuevos horizontes en materia económica y de generación de empleo para los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Albacete”.

Manuel González Ramos: “Podemos cambiar las cosas, a nivel provincial, a nivel de cada agrupación local, a nivel regional y federar; podemos cambiarlas si queremos hacerlo, y sí: lo queremos”

El siguiente en intervenir ha sido un emocionado Manuel González Ramos, que ha protagonizado el que será su último discurso como secretario general del PSOE provincial de Albacete: “Hoy es un día importante para los socialistas (y, en particular, para los de esta tierra); agradezco la asistencia a los representantes de tantos colectivos sociales que han querido estar presentes aquí, y saludo a los delegados y delegadas; disfrutemos todos de este Congreso”, ha comenzado.

Entre los primeros a los que se ha dirigido personalmente, el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente autonómico: “Emiliano, como presidente de C-LM y como secretario general que eres, te digo en mi última intervención pública como secretario provincial, que gracias por tu trabajo como presidente de C-LM; fue duro revertir la situación creada por el PP en esta tierra, pero ha merecido la pena”.

También ha apelado directamente al secretario de Organización Federal del Partido Socialista, José Luis Ábalos: “Gracias por el trabajo, porque en poco tiempo se ha conseguido que la intención de voto (según el CIS) esté por encima del 26%; una labor liderada por Pedro Sánchez que dará sus frutos en el futuro convirtiéndose, estoy seguro, en el próximo presidente de este país”.

González Ramos ha señalado que “hoy culmina este proceso en la provincia que no ha sido fácil, pero éste es el único partido que debate; salimos más fuertes y reforzados porque todo lo que sea democracia en un partido, lo refuerza; a partir de ahora el PSOE en cada territorio trabajará para consolidarse y por eso estoy convencido de que los desvelos de mucha gente los va a solucionar en Partido Socialista”.

En esa línea, ha proseguido: “Hay muchos desvelos en los ciudadanos, la recuperación económica lo es para unos pocos, pero la sociedad de este país, de esta región y de esta provincia, siente los desvelos que provoca la derecha, y por eso nos vamos a dejar la piel por esas personas que lo pasan mal; España es un país desigual en el que ha aumentado la pobreza, la injusticia, en desempleo… y detrás de esas cosas hay muchas personas que están sufriendo; no todos los políticos somos iguales, no todos somos corruptos, y la ética en la política debe prevalecer para que, cuando miremos a la gente a la cara, seamos capaces d e transmitirles seguridad y confianza en nosotros mismos”, ha subrayado.

“Podemos cambiar las cosas, a nivel provincial, a nivel de cada agrupación local, a nivel regional y federar; podemos cambiarlas si queremos hacerlo, y sí, lo queremos; éste es el partido centenario, el de mayor solera de España y éste es el momento del socialismo: seamos capaces de decirle a la gente que tenemos altura de miras y que podemos defender a la gente que así lo merece; hagamos propuestas valientes para y por la gente”, ha señalado mirando al futuro más inmediato.

Manuel González Ramos: “A todos los que habéis compartido lo que he hecho, os doy sinceramente gracias, y a los que no, no pasa nada: la diferencia nos hace más grandes y el respeto debe primar por encima de todo; ninguno es imprescindible”

Finalmente, ha querido compartir con los asistentes algunas reflexiones concretas: “Hoy, aquí y ahora, después de mucho tiempo (casi seis años), a todos los que habéis compartido lo que he hecho, os doy sinceramente gracias, y a los que no, no pasa nada: la diferencia nos hace más grandes y el respeto debe primar por encima de todo; ninguno es imprescindible; he actuado con coherencia y con lealtad siempre, os lo aseguro; y, en lo personal, he actuado con honestidad y con libertad como creo que debe hacer cualquier ciudadano; y esté donde esté, tanto en lo político como en lo personal, podéis contar conmigo”, ha dicho como primera reflexión.

La segunda, ha querido dedicarla a quien desde hoy será su sucesor: “Enhorabuena Santi; creemos en ti y confiamos en tu sentido común y en tu forma de hacer política; eres muy buena gente, eres bueno en el mejor sentido de la palabra; eres una persona con unas ideas muy buenas y una cabeza bien amueblada, unas ideas que siempre intentas transmitir a la sociedad con buen talante; quieres convencer a la gente, nunca vencer; la ejemplaridad en esta vida es fundamental y tú eres ejemplar; enhorabuena por ser como eres”, le ha transmitido.

José Luis Ábalos: “Nosotros tenemos el objetivo de gobernar para transformar las condiciones de la gente que nos necesita, y lo demás ya no importa, ya no es relevante”

En penúltimo lugar durante esta sesión de apertura del Congreso, se ha podido dirigir a los asistentes el secretario de Organización del Partido Socialista a nivel federal, José Luis Ábalos: “Enhorabuena Santi y también Manolo, por tu trabajo y tu dedicación: los que te conocemos sabemos todo lo que has peleado” ha comenzado, deseando al secretario general provincial electo “suerte” y asegurándole “todo el apoyo que podamos bridarte y con el que puedes contar” desde la esfera federal de la formación.

“Nosotros tenemos el objetivo de gobernar para transformar las condiciones de vida de la gente que nos necesita, y lo demás ya no importa, ya no es relevante” ha señalado Ábalos, avanzando que “estamos ante un año fundamental para eso porque es el previo a 2019, año con citas electorales; es la recta final y debemos generar esperanza en la gente, pero una esperanza basada en la confianza, y construida con aquellos que realmente tienen capacidad para generarla porque venimos de mucho tiempo de frustración entre la gente”.

El secretario de Organización del PSOE ha afirmado que “el país necesita otro discurso, no basta con señalar lo que ocurrió y está ocurriendo con la gestión de la crisis: la gente que quiere ver soluciones”, por eso ha ahondado en que España “necesita muchísimas reformas” y en que “el Gobierno que tenemos es un Gobierno absolutamente paralizado, y todos sabemos que un Gobierno que no gobierna, no es un Gobierno; y, además, no sabe acordar, no sabe dialogar, y eso es una necesidad porque este país precisa de reformas sustentadas en los consensos”, ha reiterado.

José Luis Ábalos: “Después del dictamen de ayer del Tribunal Constitucional sobre la situación política en Cataluña nos ha quedado claro que no se puede jugar a burlar a la Justicia y al mismo tiempo reclamar Estado de Derecho”

Frente a eso, ha subrayado que los socialistas tienen “una vocación de articular mayorías, y tenemos que hacerlo ahora que necesitamos estas reformas; por ejemplo, frente a la amenaza de la ruptura de la unidad de España, tendremos que ponernos frente a quienes la ponen en peligro y junto a quienes defienden el orden constitucional y la democracia”.

“El problema existe, y hay que enfrentarlo y asumirlo, pero ni oponiendo y oprimiendo, sino reconociendo la diversidad y la singularidad” ha manifestado sobre la situación en Cataluña, aludiendo al dictamen que ayer hacía el Tribunal Constitucional: “Después de él nos ha quedado claro que no puede jugar a burlar a la Justicia y al mismo tiempo reclamar Estado de Derecho; si algo ha quedado claro es que Puigdemont tiene que venir a España no a ser investido sino a dar cuenta ante la Justicia; ha de ser un presidente para Cataluña, no para seguir con la hoja de ruta independentista. Nosotros vamos a actuar siempre defendiendo el Estado de Derecho y las instituciones de Cataluña, además del diálogo y del acuerdo político”, ha afirmado.

Al hilo de esto, Ábalos ha manifestado que “el modelo territorial nos afecta a todos porque todas las Comunidades Autónomas tienen grandes problemas de financiación, que está directamente relacionada con los servicios públicos y la política social que se presta en el este país, y ése es un problema que hay que atender y que el Gobierno aún no ha atendido”,

Frente a esas realidades, ha apelado a los sentimientos y valores que el PSOE representa y ha de seguir representando: “Somos socialistas si sentimos que la injusticia nos revela, que el dolor de los demás nos subleva; cuando vemos la radiografía de este país y sus injusticias, sabemos que los socialistas existimos para acabar por eso y luchar por la dignidad de las personas; este país es tremendamente injusto y eso nos da toda la razón política para luchar contra las injusticas demoledoras de este país. Denuncia, propuestas y ejemplo de donde gobernamos… es lo que ha de marcarnos el camino en este 2018 que va a ser fundamental”, ha señalado.

Y en base a todo ello, ha concluido asegurando que “tenemos que trabajar juntos y, para eso, tenemos que tener claro que todas y todos somos socialistas; yo al partido no vengo a hacer amigos y los problemas en lo personal se resuelven fuera… aquí se está para trabajar y para dejarse la piel por un proyecto que defienda a aquellos que tanto necesitan ser defendidos de un país con estas injusticias”.

Emiliano García-Page: “Las cosas van a ir bien; sólo os pido que recordéis cómo lo pasamos en aquellos cuatro años oscuros de Cospedal y que el PSOE tuvo muy claro que el que resiste, vence”

El encargado de clausurar la apertura de este Congreso ha sido el secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha. Emiliano García-Page ha aprovechado este “día climatológicamente horroroso” para lanzar como reflexiones que “debemos distinguir siempre ‘lo que parece’ de las corrientes de fondo” y que “siempre después de la tempestad viene la calma, y los marineros que triunfan y los grandes capitanes no se hacen en la calma, y a esta Ejecutiva (independientemente de todo y del análisis que hagáis) le ha tocado compartir una de las etapas más difíciles que ha tenido ningún partido político: los cuatros largos años de oscuridad de Cospedal; la vela la mantuvo encendida sobre todo el PSOE de C-LM. Aquello formará siempre parte de mi haber personal y de mi experiencia como motivo de orgullo”, ha subrayado.

García-Page ha proseguido asegurando que “merece mucho la pena que este Congreso sea importante para la ciudadanía de Albacete porque si no es así, no será importante para el PSOE” y ha reivindicado que “nuestra vocación como partido no sólo es mantener coherencia con nuestras ideas, sino ponerlas en marcha cuando gobernamos; estoy muy optimista porque el trabajo termina rindiendo cuenta”.

El líder de los socialistas de Castilla-La Mancha ha vaticinado: “Las cosas van a ir bien; sólo os pido que recordéis cómo lo pasamos en aquellos cuatro años oscuros de Cospedal y que el PSOE tuvo muy claro que el que resiste, vence; el PSOE tiene que ser objeto de una reflexión interna de Albacete desde la moral y el optimismo; yo creo que el partido tiene que tener una moral positiva”.

Ha rememorado que “con el 15-M nos dijeron que los partidos políticos están acabados… y empezó Podemos y Ciudadanos, partidos que lo son como nosotros; nos dijeron que la izquierda y la derecha era un tema acabado y que se hablaba de arriba y abajo… y ese debate también desapareció porque conviene que la gente sepa qué somos y dónde estamos cada uno porque es lo más ético para la ciudadanía políticamente hablando; nos dijeron que éramos un ‘partido viejo’… y durante este tiempo también hemos demostrado en este país que nada de eso…”.

Emiliano García-Page: “Si alguien quiere ser presidente de una tierra o alcalde de su municipio tiene que estar ahí; por eso apoyo a la dirección federal del partido y las decisiones del Gobierno en este sentido con respecto a la situación de Cataluña y Puigdemont”

Al hilo del problema catalán, García-Page ha asegurado que “defender la unidad de España hoy es apelar a los 40 mejores años de la historia de este país, que hemos hecho entre todos; si alguien quiere ser presidente de una tierra o alcalde de su municipio tiene que estar ahí; por eso apoyo a la dirección federal del partido y las decisiones del Gobierno en este sentido con respecto a la situación de Cataluña y Puigdemont” y se ha preguntado “¿qué hubiera hecho Cospedal y gente como ella si el dilema lo hubiera tenido un Gobierno socialista en España? Lo tengo claro, pero nosotros no somos como ellos; por eso ante este problema apoyo una postura de no neutralidad y de no mirar para otro lado”, ha reiterado.

“Tenemos que tener fuerza y constancia porque al final de todo eso encontraremos resultados; amigos y amigas, tened fuerza, porque en este país al final las cosas le van a bien a la gente que tiene coherencia; podemos codearnos con la gente porque somos parte de la gente; cuando acabe esta legislatura nadie en esta región podrá discutir algo por lo que he trabajado: que he hecho exactamente lo contrario que Cospedal”, ha concluido.

Tras esta apertura oficial, el XV Congreso Provincial del PSOE de Albacete prosigue sus sesiones de trabajo ya sólo con la asistencia de los delegados y delegadas asistentes al mismo, como previa a la lectura del acta de escrutinio de los órganos provinciales: la Comisión Ejecutiva Provincial, la Comisión Provincial de Ética, los miembros al Comité Regional, y los miembros al Comité Provincial, además de la que, ya sí, será la proclamación oficial de Santiago Cabañero como nuevo secretario general de los socialistas de la provincia de Albacete para los próximos cuatro años.

