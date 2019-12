Roman Zozulia es uno de esos jugadores que huye de los focos. Que ni cuando marca goles quiere sentirse actor principal y prefiere salir por la puerta de atrás sin hacer ruido. Sin embargo, el pasado domingo recaudó un protagonismo que nunca quiso tener y eso le obligó a sentarse hoy en la sala de prensa del Carlos Belmonte para dar unas explicaciones que todos aquellos que lo conocen no necesitan escuchar.

En castellano, nuestro ‘10’ comenzó diciendo que jamás “querría en mi equipo o en mi estadio a gente con ideas políticas que defendiesen la violencia en cualquiera de sus formas”. De esta rotunda manera quiso rebatir la corriente que lo acusa de tener unos ideales políticos que se alejan de su comportamiento diario. “Soy un deportista totalmente apolítico. Todo lo que se habla es mentira”, sentenció.

Más allá de dar explicaciones que los albacetistas no necesitamos leer, el jugador aprovechó para dar las gracias por cómo la gente se ha volcado con él tras lo ocurrido el pasado domingo. “Amo a España. Es mi Segunda casa. Estoy recibiendo mucho apoyo de todos. Quiero agradecer a la Federación, a la Liga, al Albacete como Club y a todo el mundo del fútbol su apoyo. Y mi mayor agradecimiento es al vestuario por apoyarme. No sé cómo puedo agradecerles a todos lo que hacen por mí. En toda mi vida no podré agradecer lo que hacen por mí. Yo siempre he recibido su apoyo y jamás en mi vida he estado en un equipo tan unido y tan acogedor hacia mí. Muchísimas gracias al club y a su dirección por el apoyo”.

Y de cara al partido del sábado, en el que Roman recabará todo el cariño del Belmonte, él no duda. “Soy un profesional y cuando hay un equipo a mi lado solo pienso en ganar y defender el escudo que llevo en mi pecho. El sábado cuando salga a jugar no voy a pensar en nada más que en ganar al Elche”.