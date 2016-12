A todos nos resulta conocida la imagen del típico ‘compañero de barra’, que a la hora de pagar remolonea buscando la cartera entre los bolsillos del pantalón o la americana, a la espera de que el amigo ‘altruista’ se adelante y pague, sabiendo de antemano que el gorrón habitual no pagará.

Parecido es el caso que nos ocupa, aunque éste es grave. Aquí es el Sr Blanco -alcalde de Azuqueca- quien invita altanero a ‘la ronda’, sabiendo de antemano que a quien le toca pagar es al pueblo de Azuqueca de Henares. Esta mala praxis se ha convertido en el ‘modus operandi’ habitual del alcalde y su equipo; una actitud que lamentablemente le está saliendo caro al pueblo.

Así, por dos veces –dos-, el Servicio de Intervención del Ayuntamiento ha comunicado al Sr Blanco y su Equipo de Gobierno que “no se puede contratar siempre a los mismos, que no se puede, y que no se debe…”. Sin embargo, el alcalde y los suyos ‘pasan’ de esta llamada de atención y vuelven a las andadas: en lugar de ponerse a trabajar todo el equipo -10 concejales y tres administrativos- contratan a una empresa para que ponga ‘blanco sobre negro’ la Ley de Contratación. Así, esta empresa -de cuyo nombre no puedo acordarme porque el alcalde se ha negado a darnos esa información-, prepara un Reglamento Interno de Contratación que le cuesta al pueblo 14.000 ‘euritos’, más el IVA, cerca de 16.940 euros pagados a escote – otra vez- entre los azudenses. Lo penoso es que este gasto no ha servido para nada, porque en el Ayuntamiento seguimos ‘erre que erre’: contratando ‘a dedo’ y siempre con los mismos.

Otro caso de despilfarro. En un momento dado, el Sr alcalde se pone creativo y decide cambiar todas las luces de las farolas, para sustituirlas por lámparas Led. Y para qué? ¿Para ahorrar?. Pues va a ser que no, porque aunque se ahorre en consumo, el gasto se ha disparado al tener que pagar a la empresa adjudicataria del alumbrado público y cubrir los gastos que se siguen atendiendo con personal y medios municipales, -sueldos, conservación y mantenimiento, seguridad social, vehículos, vestuario, combustible, teléfonos, seguros, etc-. De esta forma, los socialistas azudenses optaron por la privatización y el resultado es que en 2016 el presupuesto para alumbrado público ha subido un 54%: de los 500.000 euros que costaba antes del led y la privatización, pasamos en 2016 a casi 800.000. Y encima, medio a oscuras. Esto es lo que hay, por más que quieran liarnos contando únicamente lo del ahorro energético.

¡No pasa nada…. suma y sigue, que paga el pueblo! Así, en otro momento de inspiración y olvidando la situación de muchas familias de Azuqueca, presupuestan para las fiestas 700.000 euros que vaya usted a saber en qué cantidad real terminará el gasto, ya que en 2015 se presupuestaron 300.000 euros y se gastaron 700.000… Hagan ustedes la cuenta… porque esto se les está yendo de las manos…

No conformes con este derroche, los socialistas que gobiernan nuestro municipio, incapaces de hacer una gestión responsable, contratan a una consultora para que haga su trabajo y prepare un proyecto decente que permita a Azuqueca acceder a fondos europeos para desarrollo urbano sostenible. De esta forma, en lugar de optar por algo tan sencillo como seguir las líneas de otros municipios que sí hicieron su trabajo -como Bohadilla del Monte o Cuenca-, Azuqueca va a pagar otros 12.100 euros por la torpeza del Sr Blanco y su equipo, que una vez más ponen en evidencia su ineficacia y su irresponsabilidad como gestores. El alcalde y los suyos demuestran de nuevo que les importa muy poco los perjuicios que sus fracasos causan a los vecinos, mientras el dinero no salga de sus propios bolsillos.

Como es Azuqueca quien paga todas las rondas a las que invita el Sr Blanco, al menos que se sepa quienes somos los pagadores, para que así puedan juzgar ustedes mismos.

Aure Hormaechea

Portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares