Queremos comenzar esta nota intentando averiguar si, en este caso, hay que hablar de las declaraciones realizadas por el secretario general del PSOE de Almadén o si tenemos que hacerlo para expresar el comportamiento del alcalde de Almadén respecto a la visita realizada a nuestra localidad por el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Queremos pensar que ha sido un error de cálculo producido, quizás, por el “ataque de celos” con el que hemos titulado esta nota.

Sobre la opinión del secretario general del PSOE de Almadén, nada que aclarar, ni comentar.

Por otra parte, al regidor de Almadén hay que decirle que las agendas de las autoridades que visitan nuestra localidad no las dirige ni las cierra el alcalde de Almadén.

Como bien dice en su nota, publicada en el diario de la comarca de Puertollano, el delegado del Gobierno mantuvo una reunión de trabajo con la alcadesa de Alamillo, y posteriormente, y como jefe de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Castilla-La Mancha, realizó una visita al cuartel de la Guardia Civil de Almadén.

Antes de este viaje, concretamente a las 7,46 h., se envió desde la Subdelegación del Gobierno un comunicado informando al alcalde de la localidad de la citada visita.

El acto comenzó alrededor de las 11,45h., y teniendo un comportamiento, totalmente partidista y totalitario, el alcalde de Almadén no asistió a la invitación, ni tampoco se excusó.

Decimos comportamiento totalitario porque, una vez más, demostrando un desprecio al resto de sus concejales, y concretamente a su teniente de alcalde, no le acompañaron al acto.

Le pedimos a nuestro alcalde que deje de desviar la atención de los problemas importantes de Almadén y que no nos tome el pelo con tantas fotos y tantos reportajes. En el dia de ayer, no había ni fotos, ni entrevistas, por eso no acudió, ni encomendó a su teniente de alcalde, que ejerciera sus funciones.