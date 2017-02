Aunque ya nada me sorprende, aún algunas cosas me rechinan. En la neutralidad de la Gestora socialista es ya imposible creer, al empeñarse una vez y otra también, en actuar contra los deseos de los militantes, como está haciendo en la elaboración del proyecto político que debe ser la guía del PSOE tras el congreso. Si no es así, ¿por qué admite que las personas encargadas de redactar los documentos políticos y económicos que se llevarán para ser debatidos en al próximo congreso, hayan sido elegidas sin transparencia y con criterios de selección que pocos conocen? A los ojos e cualquier observador neutral, esa forma de elección, ya hace sesgado de inicio el contenido de los mismos.

Si esto es lo que entiende la Gestora, habrá que decirles que su concepto dista mucho del significado de “participación” que se recoge en el diccionario de la RAE. Deben tener una venda en los ojos, porque actuando así ellos mismos se deslegitiman, y provocan, en un momento en el que se requiere mucha “mano izquierda”, nuevos interrogantes entre los militantes como ¿Cuál será su grado de neutralidad en las próximas primarias? No es necesario, que se retraten más, con actuaciones como esta dejan claro que para ellos los militantes solo servimos para pagar la cuota de afiliación, que para el resto de decisiones, ellos van de “sobraos”.

Que cada día es más perentorio para el PSOE, limpiar la casa socialista para resituar al partido en el lugar del que nunca debió moverse, pocos lo dudan ya. O somos capaces de reconstruir un PSOE unido y de izquierdas, o este partido acabará en poco tiempo siendo marginal. Y no vale ya la retórica de hablar y hablar de la necesidad de “coser”. La mayoría de los que así se manifiestan, están pensado en “cocer” que es aquello de “yo me lo cuezo, yo me lo como”, y no en tender puentes que busquen un reencuentro y cierren la herida abierta.

Invito, a quienes duden de mi afirmación, al ejercicio de leer diferentes medios digitales, y las miles de opiniones presentes en las redes sociales. La primera conclusión a la que se llega es, que para ser alguien en la política española, la condición fundamental requerida es la ambigüedad, el arte de decir mucho para en el fondo no estar diciendo nada. El político tiene que hablar, pero el político socialista tiene que hablar de lo que la gente quiere saber porque le interesa.

Existe una lista interminable de cuestiones que aparecen en las redes, y que continúan sin respuesta ni explicación desde el socialismo, o se responden desde esa ambigüedad que hoy triunfa entre la clase política, también entre la socialista. En mi ejercicio he elaborado un listado con diez de ellas, que me parece deberían ser respondidas ayer mejor que mañana. Son estas:

¿Cuál es la gran razón, o razones, que han llevado al PSOE a ceder casi cinco millones y medio de votos a un partido corrupto y de esa forma permitirle gobernar, o es que el PSOE ha dejado de ser lo que dice su acrónimo?

¿Con qué propuesta se pretende retirar de la primera línea a mucho estómago agradecido, a mucho oportunista, y a auténticos vividores de la política, que deterioran la imagen de un partido socialista y obrero?

¿Por qué razones en el Congreso, vemos como el PSOE ha apoyado al PP o se ha abstenido, en más ocasiones de las que se ha opuesto a sus propuestas?

¿Cuándo los socialistas tendremos listas abiertas y limitación de mandatos?

¿Qué propuestas se han realizado para desterrar el amiguismo de la organización socialista y aplicar el mérito y la capacidad?

¿Para cuándo aplazamos que se adquiera el nivel ético que enseñe a los que se aprovechan de la estructura interna del partido en beneficio propio, donde está la puerta de salida si ellos no cambian?

¿Cuándo se van a cambiar los criterios de selección de las listas para los cargos electos y de los cuadros dirigentes del partido?

¿Cuándo vamos a aplicar el proyecto político socialista, en lugar de tener como único proyecto verbalizado ganar elecciones?

¿Para cuándo analizar que hemos tenido triunfos electorales no por méritos propios sino por deméritos del PP?

¿Para cuando dejamos una reforma estatutaria que garantice una democracia interna plenamente participativa y permita la regeneración del partido?

Esas cuestiones no figuran en el índice de la ponencia congresual para ser respondidas algunas son viejas y de nuevo se aplazan, y otras seguramente no se quieren plantear ahora, por temor a conocer su respuesta y sus consecuencias. Todo apunta, y de ahí el método de designación de los 226 expertos, a que nadie de la actual dirección quiere que se planteen posicionamientos más progresistas, desde los que se daría respuesta a esas preguntas, pero que cuestionarían el papel efímero que correspondería a algunos hoy próceres de la organización. Ese pasar de puntillas sobre los problemas, no requiere de un Congreso.

Muchos socialistas opinamos, que si todas esas cuestiones no se ponen sobre la mesa de una vez, y se les da una respuesta clara y concisa, la desafección hacia el partido que hoy existe (fundamentalmente entre los jóvenes), seguirá su actual tendencia a incrementarse. Un porcentaje muy elevado de opiniones de votantes socialistas reflejan lo siguiente: que nos dejemos de experimentos centristas y recuperemos un PSOE verdaderamente de izquierdas, porque si no es así, sus respuestas resultan poco creíbles; que el PSOE no puede regenerarse mientras que sus decisiones se tomen solo por quienes ocupan puestos de decisión orgánica que han obtenido por su proximidad a la dirección, pero que viven alejados de la militancia; que el PSOE no puede seguir gobernado por esos pocos, mientras que sus militantes limitan su participación solo al pago del carnet y a depositar el voto elección tras elección.

Pero sobre todas estas preguntas, imperan dos afirmaciones. La primera es que los dirigentes socialistas se han cargado el significado de las siglas; la segunda, que esto no se arregla con palabrería, sino con la salida de la política de los actuales responsables para que sea posible la renovación del partido.

Y que nadie se equivoque, creyendo ver en todo esto solo un problema que atañe a los socialistas exclusivamente. Lo que suceda con el PSOE, acabará teniendo consecuencias importantes sobre el conjunto de los ciudadanos españoles, hayan votado o no al PSOE.