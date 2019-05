Estimado Señor Director, mi “SÍ” a la candidatura del Partido Popular para las elecciones municipales de 2019 en Guadalajara, conlleva innegablemente un “NO” a Vox, partido con el que me presenté a las elecciones municipales en el año 2015. Muchas cosas han cambiado desde entonces.

Una mañana, recibí una llamada ilusionante de Antonio, con la proposición de unirme a su equipo. Como usted comprenderá, mi decisión final estuvo motivada por varias razones las cuales quiero hacerles llegar.

La política es una de las pasiones de mi vida desde tiempo atrás, y creo firmemente que este año junto al Partido Popular conseguiremos, una vez más, la mejor versión de la ciudad, como llevan haciendo desde el año 2007. Guadalajara es una ciudad renovada, los cambios son más que reconocibles por cualquiera de los ciudadanos que la vivimos. Ciudad segura, ciudad limpia, dónde se apuesta por la cultura y el deporte, repleta de zonas verdes y parques por donde pasear y disfrutar sus encantos, con un éxito incomparable como sede de eventos… y dónde, gracias al equipo de Román, se producen considerables beneficios sobre la economía local, fruto también del incremento de la actividad comercial y empresarial.

Negar el bien que con sus acciones, esfuerzo y dedicación hacen a nuestra ciudad, sería necio. Yo personalmente, les estoy agradecido por el proyecto integrador que vienen desarrollando, y que no tiene fin.

Por eso, quise formar parte de un equipo de personas con valores admirables, en las que se puede confiar, y que han demostrado, demuestran y estoy seguro, demostraremos, ser grandes profesionales y excelentes gestores. Hoy, se hace necesario sumar fuerzas en la única candidatura que puede seguir desarrollando las opciones de la Guadalajara de todos, satisfaciendo sus necesidades y mejorando, en definitiva, nuestra calidad de vida. A todos los que por aquel entonces confiaron en mí, les pido vuelvan a hacerlo junto a la candidatura de Antonio Román, porque es la mejor opción para demostrar lo que soy, y juntos somos capaces de lograr por Guadalajara. A los que todavía no me conocen, les pido una única oportunidad el día 26 de abril. No defraudaremos.

Porque la candidatura del PP son valores que todos podemos hacer nuestros. Porque estoy convencido de que sus valores son también “Tus Valores”, y los míos.

Carlos J. Gutiérrez García