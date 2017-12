Resulta curioso leer un artículo de un concejal de Izquierda Unida de Mota del Cuervo en estos días pasados, difundido sin ningún pudor en su página web, y que ha surgido a raíz de las manifestaciones del Grupo Popular en el pleno de finales del mes de noviembre sobre nuestro Centro de Salud, dónde nos quejábamos, precisamente, de la injusticia con nuestro pueblo, en concreto por esa infraestructura sanitaria. Pero este concejal cuenta solamente lo que le interesa. Y es que el ayuntamiento ha recibido una comunicación de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Page, exigiendo mejoras estructurales en el edificio pues presenta deficiencias significativas conocidas bien por los usuarios.

Nuestro pueblo hace muchos años con la colaboración de la Caja Rural de Mota del Cuervo construyó esa infraestructura que dio y sigue dando servicio de salud a los moteños y a los vecinos de los pueblos de la comarca. Hasta ahora las autoridades responsables de la competencia sanitaria no han tenido que gastar ni un céntimo en infraestructura de centro de salud en nuestra comarca. Este hecho es comprobable. Pero en lo que no estamos de acuerdo en absoluto, desde el Grupo Popular, es en que se exija que los moteños seamos los que paguemos, en exclusiva, este arreglo.

Entendemos que todos los centros de salud de la región construidos por el Insalud o la Consejería de Sanidad (seguro que la mayoría) son conservados por la propia Consejería. Así que ¡mantengan éste hasta que nos hagan el nuevo que ‘NOS DEBEN’, y por favor no tarden!

Es triste y corto de miras que el actual alcalde y todo su equipo de gobierno se conformen sólo con que Page y Podemos incluyan en el presupuesto de 2018 la partida para la redacción del proyecto del nuevo Centro de Salud. Desde el Partido Popular exigimos que de una vez por todas se presupueste la construcción y que se CONSTRUYA REALMENTE. Ah y muy importante, ¡que se pague! ¡Que ya está bien!

A nuestros compañeros concejales de PSOE e IU en el Ayuntamiento les pedimos que realmente trabajen por todos los moteños, muchos se sienten discriminados y maltratados, y no sólo por quedar bien ante sus jefes de Toledo. Algunos ejemplos: los actuales gobernantes subieron salarios de forma urgente a familiares y amigos solamente. Mientras incrementan la deuda municipal y dicen que están poniendo orden en lo económico. Han anulado prácticamente los apoyos a los autónomos y emprendedores. Su dudoso ReconstruirMota consiste en montones de escombros incluso con uralita por los caminos, basura por Los Molinos y diferentes puntos del municipio, suciedad por las calles, ‘jaurias de perros’ (así lo llamaban ellos) por el casco urbano y por ciertos parajes visitados por los vecinos… Suben los impuestos y tasas a los vecinos a pesar de que dicen que ya se subieron antes (parece que necesitan aún más recaudación)…

Mientras, no critican los retrasos en la sanidad pública ni la falta de mejoras en los colegios públicos, y que antes tanto criticaban, o la ausencia de profesores en el inicio del curso escolar del instituto. Mientras apoyan menos a nuestros músicos y su asociación. Mientras siguiendo las dificultades de los vecinos, ellos gastan en lo superfluo, como luces en diferentes eventos que no las precisan. Y por dejarlo por el momento, se han convertido en los especialistas de LA FOTO, sí, foto para todo y de todo, pero foto con ellos como protagonistas (en el deporte, en cualquier evento, con las hermandades y asociaciones aunque luego les hagan caso omiso …. Se han convertido en especialistas de la imagen (LA SUYA). Pero ya se encargan de que LA OPOSICIÓN NO SALGA EN NINGUNA.

La mentira no vale en la política justa y duradera. Les guste más o menos, las mayores deficiencias para nuestros vecinos son por culpa de quienes durante más tiempo han gobernado. En el periodo final de la década anterior se dilapidó mucho dinero sin control. Nuestro pueblo manejó los mayores presupuestos de la historia, varios millones de euros llegaron solo por recepción de Fomento de las travesías 420 y 301, así como la participación en los Plan E (dos). Y parte de los pagos estaban pendientes al llegar el Partido Popular a la Alcaldía. Hasta que no pagamos, el Partido Popular, no pudieron legalizarse instalaciones de calefacción, electricidad, etc, de edificios importantísimos de nuestro ayuntamiento. Y todo ello junto a deudas a proveedores, trabajadores, etc, que sumaban un saldo negativo de más de tres millones de euros. No cuentan tampoco los concejales de izquierdas de Mota, porque no les interesa, que pudo rebajarse con gran esfuerzo municipal hasta los aproximadamente novecientos mil euros de mayo de 2015 ni que el orden comenzó en lo económico con la aplicación de la legislación del Gobierno de Rajoy que empezó a hacer control de pagos y deuda municipales ni tampoco hablan de la tremenda deuda que a los Ayuntamientos dejó la Junta de Barreda y que asumió (y pagó) el Gobierno de María Dolores Cospedal.