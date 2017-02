La sanidad pública en el estado español está considerada en alta estima por la mayoría de la población, de hecho también es uno de los mejores sistemas nacionales de salud a nivel mundial. Aunque la calidad de este servicio ha disminuido considerablemente durante los últimos años: despidos de parte de la plantilla, copago farmacéutico, listas de espera inmensas, recortes en centros de especialidades, pasillos colapsados, y un sinfín de ejemplos más. De forma particular en Torrijos también hemos sufrido los recortes y la precarización sanitaria de forma muy acentuada.

Por ello, el pasado mes de noviembre realizamos una recogida de firmas para la recuperación del Centro de Especialidades de Torrijos, nos concentramos en su puerta para exigir la recuperación de todos los servicios que allí se ofrecían y restablecer los puestos de trabajo que se perdieron. Gracias a esta movilización hemos conseguido una respuesta de la JCCM y ya tenemos el compromiso de un Soporte Vital Básico y el servicio del TAC para nuestro municipio. Además existe el compromiso de estudiar las especialidades que volverán a pasar consulta en el CEDT, fruto de este estudio se ha incorporado una matrona dos días a la semana al ambulatorio de Torrijos. Esto demuestra una vez más que es necesaria la movilización para recuperar derechos, esta victoria sin embargo, no es suficiente. No tenemos un compromiso claro, ni un calendario para saber qué especialidades se van a recuperar y sobre todo nuestra principal demanda no ha sido contestada: queremos que se cubran las bajas y los períodos vacacionales del personal sanitario.

En las últimas semanas han sido muchas y diferentes las declaraciones que hemos podido escuchar acerca de la implantación del TAC en el CEDT de Torrijos. Unos dicen que en 2017 otros que en 2018 y mientras tanto los ciudadanos siguen desplazándose a Toledo. Respecto a las demás demandas parece que van llegando a cuentagotas como el caso de la matrona para el ambulatorio de Torrijos, aunque mucho nos tememos que algunas de ellas se cumplirán coincidiendo con las elecciones de 2019 y otras serán promesas electorales del actual presidente de Castilla-La Mancha.

Angel Carrasco, miembro de Ganemos Torrijos.

Debemos seguir en alerta, no hemos bajado la guardia y simplemente estamos esperando a ver cómo evolucionan las mejoras en el CEDT de Torrijos. Esperamos el prometido estudio para conocer qué especialidades se van a recuperar y seguiremos insistiendo: las bajas y las vacaciones del personal del CEDT deben cubrirse.

Sí estas mejoras no llegan o se ralentizan volveremos a la recogida de firmas, puntos de información y a la movilización en la calle. Lo más importante es que todos los afectados de la comarca sigamos pendientes y atentos a sus promesas porque ya lo hemos demostrado una vez y saben que somos capaces de volverlo a hacer.

Daniel Velasco García y Ángel Carrasco Fernández

Ganemos Torrijos