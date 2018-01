Estimadas compañeras, estimados compañeros:

Como sabéis, en las últimas semanas había tomado la decisión, tras una profunda reflexión y animada por algunos de vosotros, de presentar mi candidatura para la Secretaría de la Agrupación Local de Azuqueca de Henares. Mi objetivo no era otro que seguir trabajando por el PSOE, el partido que representa los valores de progreso, democracia, justicia social, igualdad de oportunidades y derechos y libertades que me enseñaron mis padres. Contaba con un grupo de personas que compartían conmigo el modelo de partido abierto y participativo, plural y democrático que venimos defendiendo desde el 39 Congreso Federal del PSOE y estaba dispuesta a dejarme la piel para conseguir que nuestro proyecto lograra dar respuesta a las inquietudes y demandas de la ciudadanía de Azuqueca.

Sin embargo, hoy he recibido la triste noticia de que desde la dirección de nuestro partido en el ámbito provincial han maniobrado para impedir que pudieran ejercer su legítimo derecho al voto compañeras y compañeros que forman parte de nuestra Agrupación y que desde hace años llevan trabajando por el proyecto del PSOE.

He formado parte de la Comisión Gestora que desde el año 2015 ha dirigido la Asamblea Local de Azuqueca Henares. Jamás se nos ha consultado ni una sola de las afiliaciones que se han llevado a término en nuestra Agrupación. Se ha permitido afiliarse a personas que nunca habían pisado la sede del PSOE, a personas que ni siquiera viven en Azuqueca, a personas que, en muchos casos, ni siquiera son votantes nuestros. Por el contrario, asisto ahora atónita a este ejercicio de mezquindad en el que se impide votar a compañeras y compañeros que han participado como interventores para nuestro partido en decenas de ocasiones.

Como mujer, como azudense, como socialista, no puedo permitir que se vulneren los derechos fundamentales de personas que cada día dan lo mejor de sí mismas para defender las siglas de nuestro partido.

Desconozco qué intereses se ocultan tras esta maniobra que impide que hoy puedan votar vecinas y vecinos de nuestro municipio que siempre han luchado por defender nuestros principios y nuestros valores.

Por la dignidad de todas y todos nosotros, con el corazón roto de dolor, me siento en la obligación de no presentar mi candidatura y no participar en la Asamblea de esta tarde, en la que no se respetarán los legítimos derechos de la militancia.

Desde este momento, me pongo a trabajar para que el PSOE de Azuqueca recupere la dignidad, la democracia y la credibilidad que hechos como el de hoy le han hecho perder.

Gracias por vuestro apoyo. Cuento con vosotras y vosotros.

Charo Martín Fernández, militante del PSOE de Azuqueca de Henares