El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, tuvo ayer unas palabras muy desafortunadas en el programa radiofónico “Más de uno”, de Carlos Alsina, en Onda Cero, ante la pregunta de dicho locutor sobre la brecha salarial: “No nos metamos en eso, sigamos dando pasos en la buena dirección, como están haciendo nuestros empresarios”.

No podemos sino mostrar nuestra repulsa ante este desprecio a la mitad de la población activa de este país por parte de la persona que debería velar por los derechos de toda la ciudadanía del país, incluidas las mujeres que trabajan fuera de casa.

La principal función del presidente del gobierno (el de todos y todas, no solo el de sus votantes) es cumplir la Constitución y no solo los artículos que le interesan. Además tiene la responsabilidad de velar por la NO DISCRIMINACIÓN por razones de sexo, entre otras. Queda patente en este tipo de declaraciones que, en cuanto a igualdad se refiere, el partido político que gobierna en España deja mucho que desear.

Han pasado ya varios años desde la reforma laboral, y la brecha salarial no ha disminuido, por lo que no podemos seguir de brazos cruzados esperando que sean los/as empresarios/as (porque de éstas ni se ha acordado el señor Rajoy) los que vayan a solucionar este problema. Se necesita voluntad política para acabar con esta discriminación.

Desde Intersindcal-CLM exigimos, por tanto, que el presidente del gobierno se retracte de sus palabras, haga cumplir la Constitución en su totalidad y deje de hacer apología del machismo.