La asociación de hombres por la igualdad de género (AHIGE-CLM) quiere manifestar su más profunda repulsa ante la atroz muerte sufrida por una mujer y sus hijos a manos de su pareja sentimental y padre de los mismos, que luego se ha tirado por la ventana del piso en el que vivían, en esta localidad manchega. La violencia de género es una escandalosa realidad que cada día se extiende más y afecta a toda la sociedad. Sus consecuencias son terribles: En lo que va de 2017, apenas tres meses, el número de mujeres víctimas de la violencia de género roza el 50 % del total de asesinadas el año pasado. Cientos de miles de mujeres y sus hijos e hijas, viven atemorizadas cada día por una situación de terror físico y psicológico en sus hogares y entorno más cercano. Mientras tanto, las autoridades se dedican a mirar para otro lado y no implementan las medidas necesarias para atajar esta pandemia. Faltan juzgados especializados en violencia de género, faltan casas de acogida, faltan cursos de formación de los agentes que intervienen en estos casos (jueces, policías, sanitarios, trabajadores sociales, etc.), faltan recursos humanos y materiales y, sobre todo, falta voluntad política.

Sorprendentemente, los causantes de este mal no son hombres extraños a las víctimas, sino que en la mayoría de los casos son sus propios maridos, novios o parejas quienes las maltratan y asesinan.

Los agresores son hombres que basan su seguridad personal en valores que representan el estereotipo tradicional masculino: la imposición a través de la fuerza física, la dominación, la agresividad y un estatus de superioridad y privilegio con respecto a la mujer.

Son hombres que no están siendo capaces de reconvertirse hacia un tipo de relaciones igualitarias, basadas en el respeto mutuo, ni de adaptarse a los cambios que el avance hacia una una sociedad igualitaria está provocando.

Ante esta realidad los hombres no podemos permanecer callados, pretendiendo no tener responsabilidad moral ante las víctimas. Por eso, desde AHIGE-CLM, levantamos nuestra voz para lanzar a la sociedad un claro mensaje de rechazo absoluto de las raíces de la violencia contra las mujeres y la infancia, negando cualquier razón que la justifique. No hay excusa posible y el silencio nos hace cómplices.

La Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) es una entidad sin ánimo de lucro, que trabaja para favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en la sociedad. Para ello AHIGE fomenta el cambio en los hombres hacia posiciones más favorables a la igualdad y de ruptura con el modelo tradicional masculino y apoya la creación de grupos y redes de hombres igualitarios.