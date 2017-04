Este martes se firmó en Ciudad Real un Convenio entre la empresa Quantum Minería y la Universidad de Castilla La Mancha mediante el que se crean la Cátedra Universidad-Empresa sobre Gestión de Recursos Minerales y las aulas Universidad-Empresa sobre Gestión Ambiental en Recursos Naturales y Economía-Empresa. Desde Frentes Antimina nos escandalizamos por las artimañas que está usando la empresa minera para comprar voluntades y, además, a bajo precio pues ¿qué significan 40 o 60.000 euros en una Universidad?

También denunciamos las continuas mentiras y cambios de datos en las informaciones que Quantum Minería está vertiendo desde que llegó a esta tierra con su proyecto depredador y desde que se encontró con la oposición ciudadana y la complicidad de los políticos que entonces estaban en el gobierno regional, los del Partido Socialista y los del Partido Popular.

Ahora Quantum dice que va a crear 600 puestos de trabajo cuando en el proyecto inicial decían que noventa y luego aumentaron a cien. Ahora dicen que traerán agua de Madrid o de desaladoras cuando en el proyecto anterior dijeron que utilizarían un circuito cerrado de lavado para usar solo trescientos mil metros cúbicos. Ahora dicen que la radiactividad se acerca a cero cuando en el informe que pidieron a equipos técnicos de la Guardia Civil y de la Universidad de Sevilla se hicieron mediciones de radiactividad en saco concentrado que sextuplicaban la dosis máxima permitida. Ahora dice que habrá poco impacto visual porque la excavación no supera los 2,5 metros pero no dice que se removerán 220 toneladas de tierra por hora, durante 8 horas al día y durante 5 días a la semana por un periodo de 10 años.

Quantum Minería sabe qué clase de negocio va a tener con las tierras raras y con la monacita de primerísima calidad que va a extraer de nuestra provincia y está regalando miseria a la Universidad de Castilla La Mancha y a la opinión pública. Quantum Minería no dice los pingües beneficios que va a obtener con esta minería a costa del empobrecimiento de nuestra tierra ya no solo económicamente, porque arruina los cultivos durante más de 10 años, sino medioambiental y socialmente. Esta minería no va a fijar población, antes al contrario, la va a expulsar. Esta minería no incluye mejoras para las mujeres, población mayoritaria en Castilla La Mancha, sino más sufrimiento, más pobreza, menos salud y menos futuro. Esta minería no va a dar valor a nuestras Denominaciones de Origen sino que las va a contaminar. Esta minería, además, va a favorecer la creación y comercio de armamento que es usado contra seres humanos expulsándolos de sus países o matándolos.

Mientras tanto, la Junta calla, no publica el Estudio de Impacto Ambiental que entregó Quantum el día 20 de febrero y que ha sido reclamado por la ciudadanía. La Junta es cómplice de una empresa minera depredadora del medioambiente y de la riqueza tradicional y también engaña a la población a base de no decirle toda la verdad. La Junta tiene una responsabilidad principal sobre la ciudadanía y es cumplir los mandatos en sendos Plenos de las Cortes de Castilla La Mancha y archivar definitivamente los expedientes abiertos sobre la minería de tierras raras.

Frentes Antimina.