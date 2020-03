Estamos en tiempos de “Película”, tiempos por los que jamás pensaríamos que íbamos a pasar. Momentos duros que superaremos con responsabilidad, unión y fortaleza como siempre nos hemos caracterizado los españoles. Eso nos lleva a respetar las medidas para evitar la expansión de este “maldito” Coronavirus. Ese civismo nos aboca a un confinamiento duro y largo. Muchos son los consejos que corren por las redes sociales para conllevarlo de la manera más apacible posible. Y yo os digo y ¿por qué no hacemos de este tiempo que nos ha tocado vivir una “película” culinaria?

Cuantas veces hemos dicho “que nos gustaría probar a hacer esta comida” o “llevar a la práctica aquella receta de la que me hablaron” y por falta de tiempo no ha sido posible. Pues, ¡ahora es el momento!

No voy ahora a indagar en lo rica de nuestra gastronomía castellano manchega, que inevitablemente nos lleva a nuestro querido e ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, quien recoge en sus páginas innumerables platos que hoy, de la misma manera, vemos en nuestras cocinas. Nos traslada una cocina arraigada a nuestra tierra como hilo conductor con nuestros paisanos, raíces, costumbres y tradiciones. Una cocina sencilla, con ingredientes al alcance de la mano de todos, y de una factible elaboración propicia para las humildes cocinas de nuestros hogares. Valga de ejemplo; la “Caldereta de cordero” receta conocida por todos y comida originaria de pastores, como no hablar de nuestro famoso “Atascaburras” de gran valor nutricional, no puedo olvidar de detallar en estas letras, nuestro plato más emblemático, como son los “gazpachos manchegos” o “galianos” como los nombra nuestro hidalgo Don Quijote, un plato completo con el que disfrutar elaborándolo como con cada cucharada al saborearlo, otra buena opción sería la “sopa de ajo” capaz de “resucitar a un muerto”, y como olvidarnos de un “Pisto manchego” o un “Asadillo manchego” platos frescos y de rico comer, así hasta un largo etcétera…

Cocinar puede llegar a ser una actividad agradable y placentera, incluso, que podemos llevar a la practica en familia, ayudándonos a conllevar esta situación tan excepcional como única. Una situación a la que debemos adaptarnos, aprovechando para hacer cosas que nuestra vida cotidiana no nos permite hacer habitualmente.

Vivimos una contingencia que podemos valorar como una oportunidad para convivir de manera más intensa en familia.

EsteVirusLoParamosUnidos

GraciasDeCorazón