El tablero está puesto y las fichas casi preparadas: dentro de menos de cuatro meses se celebrarán las próximas elecciones municipales en Cuenca.

Podría dedicar este artículo para hablar de todo lo que se ha hecho mal, de todo lo que se ha dicho y de todo lo que se ha dejado sin decir; pero, ¿de qué serviría? Como ya os contaba en mi último artículo de opinión, creo firmemente en la necesidad de caminar hacia un lenguaje constructivo y de tender puentes para salvar el futuro de nuestra ciudad. Por eso, hoy me presento oficialmente ante todos vosotros como candidata a las primarias a la alcaldía de Cuenca.

Os voy a ser sincera, me lo he pensado. Y mucho. Por desgracia, hoy en día la política es un barrizal del que se suelen sacar más arañazos que resultados, si es que se consigue algo. Todo mi entorno me ha pedido que no lo haga, que piense en los ataques que nos esperan y en lo difícil que será lograr el cambio. Pero yo me pregunto, ¿no es justo por eso por lo que luchamos? Vivimos en una ciudad que parece resignada a desaparecer, con los servicios públicos en un estado lamentable, y mientras tanto, la sociedad cada vez está más polarizada y más asustada de los demás. Por eso no debemos quedarnos al margen de la historia. Como se suele decir, o haces política o te la hacen, y vaya que si la hacen. Es el momento de que cojamos el timón y construyamos un futuro participado y para la mayoría. Porque lo de “para el pueblo, pero sin el pueblo” ya se ha intentado, por una vez, vamos a probar “desde el pueblo”. A ver qué pasa.

Durante este último año hemos estado trabajando en el que ya está siendo el mayor proceso participativo de la historia de la ciudad. Desde el 26 de septiembre hasta el 25 de diciembre de 2018 recogimos a pie de calle y en www.cuencaenmarcha.es casi 500 propuestas para la ciudad de Cuenca, todas las cuales han sido publicadas y de las cuales 477 han sido ya incorporadas al borrador de programa participativo que defenderemos en las próximas elecciones municipales.

Todavía falta someter las medidas a debate y, lo que es aún más importante, priorizar el orden en que se implementarán (porque con más de 60 millones de deuda pública no tendremos mucho margen de maniobra), pero “Cuenca, En Marcha!” ya ha conseguido su principal objetivo, que era que por una vez se hablara de las propuestas de los conquenses, y, más aun, construir con ellas una alternativa amplia y viable que dispute la alcaldía a los recambios de los de siempre.

Porque estamos seguras de querer una Cuenca más limpia y sostenible, más viva y activa, más justa y diversa; hoy, ofrecemos públicamente todas las medidas contenidas en el borrador del programa participativo de “Cuenca, En Marcha!” al resto de partidos para que puedan hacer suyas las inquietudes reales de la ciudadanía y construir juntos un futuro digno para nuestra ciudad.

Porque esas casi 500 propuestas y su transversalidad pertenecen a todos los conquenses, “Cuenca, En Marcha!” supera ya las siglas y los dogmas. Éstas son las ideas de la lógica y el sentido común, el único camino para gobernar desde la gente. Esto es “Cuenca, En Marcha!”.

Mª Ángeles García Jiménez

Secretaria General de Podemos Cuenca