El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, del PSOE,junto al resto de partidos políticos de la Corporación (Partido Popular, IU-Ganemos y C’s) hemos celebrado una comisión con motivo de la presentación, por parte del PP, de una moción sobre la Prisión Permanente Revisable con el objetivo de que se pronunciasen al respecto.

El Partido Popular ha explicado la conveniencia de que siga en vigor y se ha referido a lo sucedido durante las últimas décadas recordando los terribles atentados de ETA y los casos de etarras que, con más de 20 personas asesinadas a sus espaldas, han salido a la calle con 12 años de cárcel. También se ha referido el PP a los casos de violencia de género, a los asesinatos por violación o a los casos de asesinatos de menores, así como a otros casos tan mediáticos como el de las jóvenes de Alcásser, Marta del Castillo, Jeremi, Sandra Palo o Diana Quer.

Pues el resultado de la moción ha retratado a cada uno de los partidos con sus explicaciones y es que cuando se defiende más a los asesinos que a las víctimas creo que está todo dicho. El resultado ha sido el siguiente:

· PSOE se ha abstenido

· IU-Ganemos ha votado negativamente

· C’s dice que hay que meditarlo

Yo, desgraciadamente, he sido víctima de la banda terrorista ETA en más de una ocasión y, además, he asistido a decenas de entierros de compañeros que ahora me vienen a la mente con las imágenes de las viudas con hijos pequeños a su cargo, de los padres, de los hermanos, de los amigos, de los familiares… Y esos recuerdos que me conmueven profundamente cada vez que vienen a mi memoria también me hacen preguntarme qué pensarían si el asesino de sus seres queridos quedara libre al poco tiempo de haber cometido actos tan execrables y se paseara alegremente por la calle mientras sus víctimas están bajo tierra.

Yo personalmente creo que los asesinos o los delincuentes peligrosos donde mejor están es en la cárcel compliendo sus penas íntegramente. Además, hay que distinguir entre la cadena perpetua y la prisión permanente revisable, algo que también tienen otros países de Europa y que nadie se rasga las vestiduras por ello. ¿De qué vale que haya condenas de miles de años para que luego se queden en penas irrisorias?. Como digo, allá cada uno con su conciencia. Solo querría pedir a aquellos que quieren derogar la Prisión Permanente Revisable que se pongan en la piel de las viudas, de los niños huérfanos, de los padres, de los familiares y de los amigos que siguen llorando a sus seres queridos cuando defiendan una postura que muy poca gente comprende.

José Domínguez Piris, víctima del terrorismo y presidente del PP de Argamasilla de Calatrava