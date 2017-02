A qué espera el PP de Yebes para desautorizar a Lorenzo Robisco? ¿A qué esperan los populares de este municipio para reprender a su diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha? Este profesional del filibusterismo parlamentario mintió ayer como un bellaco al asegurar que en septiembre se va a meter a los escolares de Yebes y Valdeluz en barracones. ¿De qué antología del disparate se ha sacado este individuo semejante desbarro? ¿Acaso han sido los propios dirigentes del PP de Yebes los que le han ido con ese cuento? A la vista de los hechos, no tenemos la menor duda. Lean ustedes la última nota de prensa de estos señores y lo entenderán. Tiran la piedra y esconden la mano. Una más.

En la reunión que el lunes mantuvo el consejero de Educación con más de un centenar de madres y padres del municipio hubo de todo menos improvisación. Se habló alto y claro. De un lado y de otro. Nadie de los presentes planteó la disyuntiva de la instalación de aulas en barracones. Nadie en su sano juicio interpretó que Felpeto había venido a Valdeluz para decirnos que iban a encerrar a nuestros hijos en casetas de obra. Repetimos: ¡¡¡NADIE!!! Esa retorcida conjetura solo está en la mente del Partido Popular de Yebes. En caso de que no prosperen las acciones que el Ayuntamiento de Yebes ha emprendido para rescatar la concesión administrativa y la titularidad del antiguo colegio ‘Luz de Yebes’, se optará por un edificio de nueva construcción de tipo modular. Como el que funciona en Horche y en otros muchos municipios de esta región. Digno y en condiciones.

En el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Yebes estamos hartos. Hartos de la repugnante estrategia del Partido Popular de Yebes del ‘a Dios rogando y con el mazo dando’. Hartos de que siembren sospechas donde hay claridad meridiana. Hartos de que utilicen a la vecindad como arma arrojadiza. Hartos de que hagan de la trifulca y la descalificación su santo y seña. Hartos de tanta intoxicación gratuita a cambio de nada. Estamos seguros que muchos de nuestros vecinos comparten esa impresión. Ángel Felpeto fue meridianamente claro. Al explicar que las madres y padres de Yebes y Valdeluz tendrán el colegio que ellos quieran para sus hijos. Con las unidades de Infantil que sean necesarias. Y con las aulas de Primaria que se soliciten a través del proceso de escolarización. Dicho en román paladino: tantos niños, tantas unidades. Con aula matinal y comedor. Sí, también con esos servicios. Por supuesto. Pero eso no saldrá de la nada. Para hacer realidad todo esto es necesario demostrar que efectivamente queremos un colegio como mandan los cánones. ¿Cómo? Dando una oportunidad al colegio de Valdeluz mediante la reserva de plaza para el próximo curso en sus aulas. Sin duda, una apuesta de futuro para el porvenir de nuestros hijos. Del 15 de febrero al 15 de marzo nos lo jugamos todo. Es la hora de la verdad.

Porque con la educación de nuestros hijos no se juega, señores del Partido Popular. Si ustedes no tienen pudor alguno en mofarse de las inquietudes, ilusiones, expectativas y necesidades de los vecinos de Yebes y Valdeluz equiparando las aulas del colegio público nº 1 de Valdeluz con una caseta de patos, allá cada cual con su responsabilidad. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Y eso sucederá no tardando mucho. Ya les anticipamos que algunos van a quedar retratados de por vida. Porque la ciudadanía va a saber con pelos y señales a qué se ha estado jugando en estos últimos meses. Y saldrán a la luz los tejemanejes y argucias barriobajeras con las que se ha tratado de impedir que Yebes y Valdeluz tuvieran el colegio que se merecen.

Y no diremos más. Solo un último detalle, que demuestra la empanada mental que el Partido Popular tiene encima. Pedía el señor Robisco que los escolares de Yebes y Valdeluz cursen sus estudios en un edificio en condiciones o, de lo contrario, ‘que habiliten las instalaciones del colegio Luz de Yebes’. No se puede ser más pacato ni demostrar semejante ignorancia. Para disponer de esas instalaciones, antes el Ayuntamiento ha tenido que rescatar la concesión administrativa y la titularidad de las construcciones que se levantan sobre la parcela, que es de propiedad municipal. Algo a lo que los suyos, o sea, el Partido Popular de Yebes se ha opuesto sistemáticamente en estos meses. Más claro, el agua. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Lo dijimos una vez. Una segunda. Y lo repetiremos las veces que hagan falta: Yebes y Valdeluz tendrán un colegio público en septiembre. Pero no será gracias al Partido Popular de Yebes, sino a pesar del Partido Popular de Yebes.