Ríos de tinta corren estos días sobre la figura de mi paisano, ese chaval que un día dejó Fuentealbilla y al que el alcalde de entonces (y de ahora) le dijo que “todos te deseamos que un día juegues en Primera División”. La historia escrita desde entonces nos hubiese resultado increíble aquel día de 1996.

Pero los ríos de tinta, inevitablemente, siempre desembocan en dos puntos de su carrera, los goles de Stamford Bridge en 2009 y del Soccer City en 2010. Sin embargo, la carrera futbolística de Andrés está salpicada de muchos otros momentos gloriosos, jugadas geniales pero, también, momentos decisivos de los que nadie se acuerda. Como empedernido futbolero, sufridor con los fracasos de la Selección Española desde aquella derrota por 2-1 contra Austria en el Mundial Argentina 78, me gustaría traer aquí dos de esos momentos olvidados pero sin los cuales la historia no sería la misma.

8-Septiembre-2007 en Reikiavik. Partido de clasificación para la Eurocopa 2008. En el minuto 85, España perdía por 1-0 contra Islandia, selección que por entonces se consideraba una “Cenicienta” y que hoy en día es una de las que estarán en el Mundial de Rusia. Con aquel resultado España veía como se le escapaba la clasificación a aquella Eurocopa que acabó ganado. En el minuto 86, en un visto y no visto, Andrés Iniesta perfora como un cuchillo afilado albaceteño la defensa nórdica y empata in extremis el partido. Los periódicos titulan al día siguiente; “Iniesta salvó a Luis”. No sólo eso, Iniesta despejó en dos segundos el camino de España hacia su primer gran torneo del Siglo XXI, sin el cual hubiese sido difícil tener la confianza que nos llevó a ganar los otros dos. Para mí, una de las “otras jugadas” de la vida de Iniesta.

3 de Julio de 2010, estadio Ellis Park de Johannesburgo. España se enfrenta a Paragüay en los cuartos de final del Mundial. El partido está loco. Paragüay ha fallado un penalti y España, en la jugada siguiente, otro. Todos estamos viviendo una tensión increíble porque los sudamericanos resisten de forma numantina. Saque de banda, balón que llega a Iniesta en mitad del campo de Uruguay. De nuevo saca el cuchillo en enfila directo al área.

Dos jugadores rivales se lanzan desesperados a sus pies pero Iniesta los sortea en un regate simultáneo absolutamente imposible. Llega al balcón del área y ahora el que manda es él, el partido está en sus manos. Pedrito, a su derecha, está sólo y recibe el pase para acabar la faena. Remate, toca en un poste, en el otro, vuelve el balón atrás, lo recoge Villa y él ya no perdona. Otro poste y gol. Desde que Iniesta recibe el balón, en una zona aparentemente sin peligro, hasta que Pedrito recibe el balón de gol, tras fabricar toda la ocasión Iniesta, transcurren 4 segundos. Ese tiempo bastó para liquidar al rival y catapultar a España hacia el título. El resto es historia.

Juan Ramón Pardo Carrión

Es Astrofísico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Concejal de Cultura de Fuentealbilla y uno de los primeros porteros a los que Iniesta marcó un gol (con 8 años).