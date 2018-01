Hay personas que ofenden incluso cuando intentan agradar. Y es que son muchos lo temas que, escuchados en boca de algunas de las personas que forman parte del grupo municipal popular en el ayuntamiento de Ciudad Real, te hacen sangrar los oídos.

Escuchar a cualquiera de estos concejales y concejalas hablar de la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, hablar de participación ciudadana, de transparencia, de apoyo a los colectivos y movimientos sociales, daría risa si no fuera porque, después de 20 largos años de gobierno del PP, sabemos que representan lo antagónico a lo que ahora manifiestan defender, y eso, mas que risa, produce miedo.

Pero si hay algún tema para el que están deslegitimados, si existe alguna cuestión cuyos hechos del pasado los desacreditan del todo, es cuando se refieren a políticas de igualdad. Durante los más de 20 años de gobierno del Partido Popular en Ciudad Real las políticas que han llevado a cabo en ésta materia, no solo no han supuesto ningún avance, sino que han representado la manera mas reaccionaria de perpetuar la desigualdad de género y fomentar los valores del sistema patriarcal. Las políticas del PP destinadas a las mujeres, que en ningún caso buscaban fórmulas activas de erradicación de la desigualdad entre sexos, eran puro maquillaje propagandístico. Tanto es así, que durante su mandato encargaron diseñar un Plan de Igualdad que nunca llegaron a aplicar ni a ejecutar porque, seguramente, por motivos puramente ideológicos, no podían asumirlo.

El Partido Popular ha tenido tiempo más que suficiente para demostrar a los ciudadanos y ciudadanas cuales son sus principios y valores en lo que a políticas feministas se refiere y el resultado es la pérdida de la confianza de la mayoría y su desplazamiento del gobierno municipal a la oposición. Y desde la oposición siguen haciendo demostraciones de su falta de compromiso e interés por pelear contra la desigualdad de género cada vez que votan en contra de propuestas que, desde el Grupo Municipal Ganemos, hemos elevado para su aprobación en los distintos plenos. El Partido Popular ha votado en solitario contra mociones que recogían medidas como: colgar una pancarta en el ayuntamiento de Ciudad Real contra la violencia machista cada 25N; que se incorporara la perspectiva de género en las subvenciones públicas, se abstuvieron, cuando solicitamos que se eliminara la publicidad sexista, esa que anuncia, por ejemplo, puticlubes, donde los prostituidores consumen mujeres como objetos a su servicio para su uso y disfrute. Hechos y no palabras que permanecerán en negro sobre blanco para vergüenza de todas y todos en las actas de los plenos municipales.

El Partido Popular no entiende, porque no quiere entender, que trabajar en todas estas cuestiones es trabajar en contra de la Violencia de Género, porque ni saben ni quieren aprender, que ésta se produce por múltiples causas que tiene como origen la socialización diferenciada a la que todavía nos vemos sometidas y que su erradicación no pasa por una única propuesta, aunque si una certeza es clara, es que sin concienciación y movilización social, sin voluntad política ni dotación presupuestaria, todo se queda en oportunismo, estrategia política y demagogia. Que empiecen por exigir al gobierno del Estado, de su partido, que dote de presupuesto al pacto contra la Violencia de Género y luego hablamos. Pero de momento, lecciones de feminismo, del PP, ninguna.