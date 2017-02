El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado un “rescate millonario” de los 3297 agricultores ecológicos a los que Martínez Arroyo denegó la ayuda por una “presunta falta de presupuesto”, algo que un año después aún no ha demostrado. Comunican una subida de 21 millones de euros de la partida de agricultura ecológica, pero en realidad esto es una trampa y una mentira más del Consejero de Agricultura. En la nueva convocatoria publicada el 2 de febrero, solo han presupuestado 16 millones para un periodo de cinco años (3,2 millones anuales), por lo que ya faltan 5 millones respecto a lo anunciado. ¿Nos ha mentido el Consejero o es tan pésima su gestión que ha perdido 5 millones de euros?

En la convocatoria de 2015, con 20 millones de euros anuales, se recibieron 5373 solicitudes y solo fueron admitidas 2076 por presunta limitación presupuestaria. Los agricultores nos preguntamos si con 20 millones solo admitieron a 2076 agricultores, con 3 millones ¿cómo van a poder rescatar a los 3297 agricultores expulsados? Esto es un engaño más del Consejero, un insulto y un “rescate ficticio”.

Dicha convocatoria especifica que será para aquellos agricultores que se comprometan voluntariamente a adoptar o a mantener prácticas de agricultura ecológica, por lo que da cabida a la entrada de nuevos agricultores. No solo la ayuda va destinada a los expulsados, sino también a nuevos, lo que hace más imposible aun el “rescatar” a los 3297 expulsados. A veces da la sensación de que toma a los agricultores por ignorantes, pero no lo somos.

Con respecto a las condiciones de la convocatoria, son para muchos también inasumibles y van a suponer su ruina. Los agricultores que tienen sus explotaciones por arrendamiento firmaron en 2015 un contrato quinquenal de hasta el 2019. Ahora la Consejería les exige que inicien compromisos en 2017, acabando en 2021. Si se acogen ahora y en 2019 no les renuevan sus contratos de arrendamiento, tendrán que abandonar la ecológica a mitad de compromisos, lo que supone devolver todas las ayudas cobradas. Definitivamente Martínez Arroyo nos lleva a todos a la ruina.

Esta convocatoria también obliga al agricultor a renunciar a estos dos años, 2015 y 2016, que ha mantenido sus prácticas ecológicas sin ayudas, por lo que se les vulnera el derecho a la legítima defensa a los que tienen recurrida la resolución denegatoria.

El Consejero ha anunciado que va a rescatar a los que quedaron fuera. Si confiamos en que dice “la verdad” y que con 3 millones puede hacer eso, cabe la posibilidad de que en 2015 sí hubiera suficiente presupuesto para hacer frente a los pagos de todas las solicitudes y no se hiciera para reservar el dinero a otras partidas que deben financiarse con fondos propios y no con fondos europeos. A pesar de repetir que no había presupuesto, el Consejero, que está más preocupado por hacer publicidad de su página de Facebook que por gestionar bien la Consejería, nunca ha demostrado documentalmente tal afirmación ni a la Plataforma, ni a los agricultores ni al Tribunal Superior de Justicia, al cual ignoran y no envían la documentación que le requieren.

Una vez más exigimos transparencia, seriedad y un cambio de rumbo y de capitán en la Consejería de Agricultura.