Hace tan sólo unas semanas que se dio por finalizada la legislatura 2015-2019 del Gobierno de Castilla-La Mancha. Durante estos años hemos podido observar que han sido muchos los anuncios y titulares en los medios de comunicación sobre los “grandes esfuerzos” que estaba haciendo Emiliano García-Page en materia de juventud.

Dejando a un lado estos grandes titulares y observando en lo más concreto, hay que decir que hemos tenido 4 años de una casi inexistente política de juventud.

No es la primera vez que escribo sobre este tema y, lamentablemente, no será la última, ya que las jóvenes siguen abandonando los pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha, por falta de oportunidades o ante un futuro que se les torna cada vez más negro.

Solamente unos datos. Según informes de CCOO-CLM, más de 56.000 jóvenes entre los 18 y 35 años han abandonado nuestra región desde el año 2008 hasta la actualidad, mientras que si observamos los últimos datos del PERE (Población Española Residente en el Extranjero) el número de personas jóvenes entre 15 y 34 años también ha aumentado en esta última legislatura: en 2015 eran 7.432 las jóvenes que estaban registradas en el extranjero, mientras que para 2019 este número se ha incrementado hasta las 9.805 jóvenes, que en la práctica son muchos más.

En ninguna ocasión durante estos últimos años he visto al Gobierno preocuparse por estos datos, ni ningún titular de prensa diciendo: “Durante esta legislatura Castilla-La Mancha ha perdido 2.373 jóvenes”. Lo que sí que hemos podido ver ha sido como el propio Gobierno se felicitó allá por diciembre del año pasado de haber bajado el paro juvenil en la provincia de Cuenca con respecto a diciembre de 2015, cuando los datos eran que en ese mismo periodo de tiempo la provincia había perdido más de 1.000 jóvenes.

A todo esto hay que añadir que las políticas de Page en materia juvenil tampoco han ido encaminadas a fijar al territorio, ni a luchar por la despoblación, sino que ha conseguido el efecto contrario, que se hayan marchado y sin la intención de regresar. Y no sólo eso, sino que en vez de apoyar a los jóvenes como instrumentos para repoblar nuestro territorio, lo que ha hecho este Gobierno ha sido incriminarlos como ha ocurrido con los jóvenes de Fraguas hasta llevarlos a la cárcel.

¿De verdad creemos que la juventud va a volver a Castilla-La Mancha motu proprio? ¿De verdad Page cree que las jóvenes van a volver si se siguen fomentando bolsas de empleo precario o puestos de trabajos para jóvenes titulados con condiciones laborales deficientes?

Como he dicho anteriormente son una serie de políticas poco efectivas, porque no solucionan los problemas más acuciantes de la juventud. Con todo y con ello, la juventud tampoco tenemos vías de participación a nivel regional en las que poder opinar o reorientar estas políticas. Uno de los órganos con mayor importancia en este sentido podría ser un Consejo de la Juventud, el cual actúase como canal de interlocución de la juventud con las administraciones, llevando a cabo una labor de representación y defensa de los derechos e intereses de la juventud.

Aun así, ahora comienzan unos nuevos 4 años en los que el PSOE, con mayoría absoluta esta vez, va a ser el total responsable de las políticas (y no sólo en material de juventud), por lo que no va a poder “culpar” o “achacar” a otros agentes el que no se puedan realizar políticas decentes para los castellano-manchegos. Para esta legislatura el Gobierno de Page tiene que hacer frente a muchas problemáticas juveniles: reducir el paro juvenil y ofrecer un puesto de trabajo en condiciones dignas, cambiar la dinámica de emigración de nuestra juventud, regulación del precio de los alquileres para fomentar una mayor emancipación juvenil, puesta en marcha de los espacios de participación como el Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, etc.

Esperemos que de verdad se pongan soluciones encima de la mesa y que todo esto no se quede en mera palabrería. Pero ya nos preocupa que hace unos días en el reparto de Consejerías que van a formar parte del Gobierno de Castilla-La Mancha no aparezca por ningún lado “Juventud”, lo que denota que de nuevo no va a ser un eje fundamental de sus políticas. Primera oportunidad y de nuevo vuelven a decepcionarnos.

Daniel Velasco García

Responsable de Jóvenes IU CLM