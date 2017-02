Sr. Alvarado: como Ud. sabe perfectamente, lo que planteaba en sus preguntas orales al finalizar la sesión del pleno del ayuntamiento de Azuqueca el pasado 26 de enero y que ahora reproduce en su artículo, no se enmarca en el ejercicio de control de la gestión del gobierno municipal. Lo que reclama no son respuestas a preguntas sobre la gestión, sino que pide la emisión de opiniones y/o juicios de valor sobre opiniones suyas. Sin embargo, el hecho de que haya publicado sus preguntas sin esperar respuesta por el cauce que establece la normativa de régimen local, me anima a responderlas también públicamente, sin perjuicio de que reproduzca las respuestas en el próximo pleno, tal como señala -y yo respeto- el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las entidades locales.

Le recuerdo lo que dice el artículo 97.7 de ese Reglamento: “Las preguntas planteadas oralmente en el transcurso de una sesión serán generalmente contestadas por su destinatario en la sesión siguiente, sin perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata”.

Lamento que en su artículo le sirva de mofa el hecho de utilizar el procedimiento previsto en la normativa para dar respuesta a sus preguntas. Entenderá que yo pueda pensar que no sea usted, quizás, la persona más indicada para dar lecciones de rigor y respeto, precisamente, si la utilización del cauce previsto le provoca burla.

Eso, por supuesto, no deja de ser una opinión, pero es lo que se reclama en sus preguntas. Y puestos a opinar sobre el fondo del asunto, creo que ambos casos tienen muy poco que ver, como ya le dije, ni con lo que se refiere a su gestación, ni con su desenlace. En el caso de Azuqueca, la expulsión del concejal fue consecuencia de un proceso de diálogo legítimo entre el Alcalde y un concejal en plenitud de sus derechos políticos, no para “debilitar a la oposición” como opina Ud. sino para facilitar la gobernabilidad del ayuntamiento en beneficio de los vecinos de Azuqueca -un fin también legítimo-. Y ese proceso de diálogo y de acuerdos alcanzados acabaron el mismo día en que desde la Secretaría General se informó que procedía considerar no adscrito al concejal.

En el caso de la Diputación yo creo que es al revés. Primero se fraguó el acuerdo entre la diputada que estaba dispuesta a abandonar su partido y el equipo de gobierno, que trataba de asegurarse la mayoría sin respetar el acuerdo firmado con otra fuerza política (Ciudadanos). Después se desencadenaron los acontecimientos: baja voluntaria del partido, disolución del Grupo y modificación ad-hoc de los acuerdos plenarios para garantizar a la diputada una situación de privilegio y una dedicación exclusiva que como portavoz perdió automáticamente al abandonar su grupo. En el caso de la Diputación, a partir del momento en que desde Secretaría General se informó de que procedía el paso a la situación de diputada no adscrita, se tramitaron -de oficio- los acuerdos para garantizarle una situación exclusiva y privilegiada.

Hay otra cuestión de fondo que plantea de manera recurrente sobre la legitimidad del cargo del citado concejal, de la que Ud. discrepa continuamente y en la que yo me limito a dar por buena la legitimidad que otorga su credencial, expedida por la misma Junta Electoral que la mía o la suya. El momento de cuestionar esa legitimidad era previo, Sr. Alvarado, y ante la Junta Electoral que admitió la candidatura. Yo pienso que debió hacerse en este caso, pero tras las elecciones no hay credenciales más auténticas que otras. Y sobre confusiones, puedo estar de acuerdo en que habría gente que votó a Ganemos pensando que se trataba de Podemos, aunque también pudo haber a quien le pareciese que Ahora Azuqueca era también Podemos por analogía con la candidatura de Ahora Madrid. Es algo que no se puede cuantificar, y sobre todo que a posteriori no tiene remedio.

Y sobre el desenlace, como ya le anticipé en el pleno, veo también una diferencia radical: mientras en Azuqueca acabó cualquier acuerdo en el mismo instante en que desde Secretaría se certificó la procedencia de considerar al concejal en situación de no adscrito, en la diputación de Guadalajara, tras el Informe del Secretario en ese sentido, es cuando se ha adoptado el acuerdo de concederle a la diputada una dedicación exclusiva que como presidenta de Comisión no le correspondía. Paso a contestarle una a una sus preguntas, aunque en la mayoría de ellas lo que se pide es un juicio de valor.

1.- Pregunta qué me parece que en la Diputación el Presidente encargara un informe al día siguiente de la notificación del paso de una concejala a la condición de no adscrita, y que aquí el equipo de gobierno haya esperado cinco meses para hacerlo. En primer lugar me parece que no es así. En el ayuntamiento de Azuqueca se llevó a cabo desde la Secretaría General una labor administrativa de acreditación de las circunstancias que se habían comunicado por la coalición Ganemos al ayuntamiento. Debe tenerse en cuenta además que tanto el concejal de Ganemos como la propia Asamblea en Azuqueca de esa coalición negaban legitimidad a ese acuerdo. A partir de esa acreditación se emitieron sendos informes por parte de la Secretaria General. El primero de ellos dice que Ganemos sigue estando constituido legalmente como grupo y que el concejal Diego Parra forma parte del mismo. Cuando en el segundo se informó que procedía la consideración de no adscrito se le cesó en cualquier nombramiento. No en sus retribuciones porque nunca las tuvo.

En el caso de la diputación, parece probable que la comunicación del partido acompañada de la acreditación de poderes del firmante, y sobre todo, la baja voluntaria de la diputada, que no solo no se opuso, sino que confirmó el abandono de la formación, despejaran de inmediato las dudas de la Secretaría General que concluyó en su informe al respecto que procedía la desaparición del Grupo y su consideración como no adscrita. Nadie discute una decisión voluntaria comunicada libremente. Y además tiene efectos inmediatos.

2.- Sobre los informes, puedo decirle que conozco el de Diputación por razones evidentes, porque forma parte del expediente de un acuerdo de pleno, y que he conocido también el contenido de los dos Informes de Secretaría del Ayuntamiento a los que me he referido anteriormente.

3.- Sobre qué me parece que el gobierno municipal estuviera negociando un pacto de gobierno con un concejal expulsado de su partido, pues que, como he dicho, no lo comparto. Por mucho que le pese, cualquier negociación, -que se produjo mientras el concejal fue miembro de su grupo- y cualquier acuerdo que se hubiese alcanzado, acabaron en el momento en que los servicios jurídicos del Ayuntamiento acreditaron la expulsión y por tanto su pase a la situación de no adscrito de ese concejal.

4.- Sobre mi parecer de que el Alcalde llegara a un acuerdo de gobierno con un concejal no adscrito en el que éste conseguía la dedicación exclusiva, un salario, dos delegaciones y asiento en la Junta de Gobierno. Debo negarlo igualmente. Con independencia de los acuerdos a los que se hubiera llegado entre ambos, la procedencia en un segundo informe de la Secretaria sobre el cambio a la situación de no adscrito del concejal hizo que se cesara en lo acordado, añadiendo que nunca tuvo dedicación exclusiva. Por tanto, no se negoció con un concejal no adscrito. Se acabó la negociación en ese momento.

5.- Sobre si me parece legal que un concejal no adscrito tenga más derechos después de serlo que antes. No, por supuesto. Me parece que no se ajustaría a la legalidad. Por eso apruebo que se pusiera fin a cualquier acuerdo del alcalde de Azuqueca con el concejal Diego Parra el mismo día en que fue considerado así por los servicios jurídicos del ayuntamiento, y por eso desapruebo que en la Diputación se otorguen retribuciones a partir de ese momento como parte de un acuerdo vergonzoso a quien abandona su grupo y vende su apoyo como parte del trato. 6.- Sobre qué me parece que se permitiera la permanencia de este grupo hasta febrero de 2017. Insisto en que, por cuanto yo conozco, se le consideró como grupo mientras desde Secretaría se mantuvo que seguía estando legalmente constituido.

7.- Pregunta si este grupo, -del que ud opina que mantuvo una existencia ficticia-, recibía asignaciones municipales. Y si así fuese, me pide opinión sobre si serían malversaciones. No me consta que haya recibido asignaciones que no le correspondieran, es decir no estando legalmente constituido, y por lo tanto no cabe responder la segunda cuestión. Sobre su apreciación de que mantuvo una existencia ficticia, omito comentarla, aunque está claro mi parecer en la anterior respuesta. 8.- Sobre el hecho de que se les facilite o deniegue información que hayan pedido sobre este asunto por parte del Alcalde, no me consta que sea así.

9.- Y por fin, sobre mi opinión de que ante la repetición de otro caso idéntico al anterior, con otro escrito similar, el Alcalde lo haya resuelto en 24 horas. Lo único que puedo decirle es que según he podido leer en el informe de Secretaría, -que no conocía cuando formuló su pregunta-, el requisito legal de la competencia para la expulsión, así como la circunstancia de haberse seguido un procedimiento para ello, estaban cumplidos en la documentación aportada de inicio en este caso, cosa que parece que no ocurrió en primera instancia en el caso anterior.

Julio García Moreno Concejal PSOE Azuqueca y diputado provincial