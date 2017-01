A lo largo de los últimos años hemos podido comprobar cómo los “grandes faraones” de nuestra región, desde José María Barreda pasando por María Dolores de Cospedal hasta llegar a Emiliano García Page, han centrado muchos de sus esfuerzos en la sanidad. Si, habéis leído bien pero esta afirmación necesita de un gran matiz para poder entenderlo.

Antes de que explotara la burbuja inmobiliaria todo era construir enormes infraestructuras y centros de súper-especialidades, que aún no siendo siempre necesarios, acabaron poblando gran parte de Castilla-La Mancha. Llegó 2008 y la crisis fue la excusa perfecta para acabar con la calidad del sistema sanitario recortando sobre todo en personal. Muchos profesionales fueron despedidos, muchos centros de atención primaria y urgencias tuvieron que cerrar, se impuso el famoso copago farmacéutico, enormes listas de espera, etc; es decir, una larga retahíla que nos pone de relieve la situación en la que actualmente nos encontramos.

Nuestros “faraones” aún no se han dado cuenta de que deben dejar de lado esos grandes proyectos estrella que lo único que hacen es endeudar más y más las cuentas regionales y que deben centrarse en lo verdaderamente importante para la población: ofrecer una atención sanitaria de calidad. Para ello se debe invertir en lo que menos “vende” como son los médicos, enfermeros, conductores de ambulancias… porque de nada sirve tener grandes infraestructuras si luego dentro no hay profesionales que ejerzan su labor. Los faraones construían sus pirámides como reflejo de su persona y los presidentes de Castilla-La Mancha construyen estos edificios pensando en las futuras elecciones no en las necesidades reales de la población.

¿De qué nos sirve un edificio como el CEDT en Torrijos si dentro no hay médicos que nos atiendan, instrumental necesario y si las vacaciones o las bajas no se cubren? Seguimos observando las mismas carencias estructurales que veníamos padeciendo desde hace años y por eso algunos pensamos que es necesario fijarse primero en nuestras necesidades, las de nuestros hijos y nuestros mayores, no queremos ir a Urgencias de Toledo de forma que éstas estén saturadas constantemente. Pero mientras nada cambie, todo seguirá igual.

Daniel Velasco García

Miembro de Ganemos Torrijos