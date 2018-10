A menudo personas prominentes de la cultura, la sociedad o los negocios que visitan Toledo de mi mano, me preguntan cuál es el tan “secreto de esta ciudad” , y yo no les hablo de leyendas, mitos , magias y encantarías , les contesto rotundamente “explotar verdaderamente el potencial que esconde Toledo siempre y cuándo sean los propios toledanos quienes sean coprotagonistas de ese cambio y por tanto dueños de su destino”

Para empezar creo oportuno dar la bienvenida a la colección de Roberto Polo, una colección de arte moderno a la altura de las mejore pinacotecas del mundo que resuelve una asignatura pendiente en Toledo: ofertar una propuesta cultural distinta y contemporánea de primer nivel.

Precisamente con Roberto Polo hablé de cómo en Toledo vivimos entre otras cosas gracias a la llegada de su colección, una transición de cambio de modelo económico. Toledo por su cercanía a Madrid, sus comunicaciones, su potencial turístico, su atractiva renta per cápita -comparativamente con Madrid - etc., etc., ofrece un interés al inversor que hoy en día comienza a materializarse en proyectos como el otro gran proyecto mediático: Puy de Fou .

Toledo es una de las ciudades con más orgullo cívico por parte de sus naturales. Tenemos como problema el despoblamiento del casco histórico, la infrautilización y abandono de los espacios sagrados, y un parque de vivienda vacía cuyo estado empieza a ser preocupante. . El toledano , identificado con su ciudad , asiste con preocupación al baile de cifras y términos macroeconómicos, que regularmente aparecen en medios de comunicación locales , y que le hablan de “una oportunidad para el empleo y la ciudad” , cuando dichas declaraciones le son ofrecidas para más inri por organismos y particulares notoria y públicamente ligados directa o indirectamente a un proyecto del que son damnificados a titulo lucrativo .

El toledano tiene pues derecho a preguntarse cuál es el horizonte que se vislumbra tras la materialización de proyectos centrados exclusivamente en el turismo y que gana la ciudad y él mismo con la llegada de proyectos de esta naturaleza , pues ya contamos con una ciudad que atrae por si sola turismo , y centrar todo el devenir de la ciudad en esta dirección conlleva el riesgo de ver convertir el casco histórico en un mero parque temático sin vida ciudadana , en donde es licito pensar en cómo cualquier inversor ante un edificio vacío , tenga más interés en abrir un hotel que , pongo por caso, una residencia de ancianos, universitaria , o un simple comercio.

Creo humildemente, que algo puedo aportar sobre el llamado asunto PUY DU FOU que centra todo el debate público en los últimos meses. Conozco el proyecto de manera directa por parte de su Consejero Delegado , y tengo que decir que es un proyecto que debe de contar con todo nuestro apoyo ciudadano a pesar de haber sido mal explicado.

Gracias a Puy du Fou, los inversores han sabido leer un Toledo en desarrollo y por tanto una plaza muy interesante para su inversión. ¿Conocían ustedes que por ejemplo en Octubre hay un muy importante evento de cultura y negocios en Ginebra en donde Toledo es el tema de debate y encuentro? Yo se lo anuncio porque estaré allí como toledano no solo vendiendo una plaza atractiva para la inversión , sino procurando que todo ello no se salga de un cuadro en el cual los responsables de dicha sociedad llevan trabajando discretamente desde hace un par de años en interlocución directa con instituciones, particulares y agentes sociales: Orientar la inversión hacia un verdadero Proyecto participativo –y económicamente no especulativo- de ciudad .

Creo que es gracias a proyectos de inversión como Puy du Fou , el que otros proyectos subsidiariamente como el mencionado , están trabajando de manera callada en la dirección de ese nuevo modelo de ciudad que trata de implementar las verdaderas necesidades de una ciudad que no puede poner en riesgo bajo ningún concepto su singularidad ni su vida ciudadana : Así pues es prioritario renovar el parque de vivienda adecuándolo a una renta progresiva, firmar convenios con grandes grupos empresariales para cubrir la necesidad de residencias tanto universitarias como de ancianos, suscribir acuerdos de colaboración para dinamizar Toledo en clave de cultura y nuevos eventos etc.,

Toledo antes bien y este aviso es para navegantes como toledano de pro que soy , esta vacunada contra grandes titulares, anuncios o megalomanías , al haberse redefinido y sobrepuesto durante siglos por si misma a grandes imperios, ahí es nada; pero creo que vivimos una oportunidad única si ayudamos desde su fase embrionaria a redefinir participativamente TODOS LOS TOLEDANOS que modelo de ciudad queremos .