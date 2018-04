Haciendo mi madre limpieza, apareció por casa aquella postal que nos enviaste a los toledanos durante tu campaña a Alcalde la primera vez que te presentabas, esa de la foto del río con gente bañándose en la playa. Recuerdo que nos prometiste que eso de volver a bañarse en el río lo ibas a conseguir tú personalmente. A la vista está que tu logro personal no se produjo - como todos los que haces - pero sobre todo con el Tajo, al que llevas usando tú y todos los dirigentes socialistas de esta región desde hace ya más de treinta años sin que ninguno de vosotros haya asumido que la cuestión del agua sólo tiene un camino: más trabajo y menos demagogia.

Si quieres te recuerdo los “soñados” 240hm3 que consiguió Bono en treinta años frente a los 400 de Cospedal en solo cuatro, si quieres te recuerdo el Plan Hidrológico Nacional que se consiguió elaborar y aprobar (por cierto, con el voto de los socialistas de esta tierra) y que solucionaba por fin el problema, pero que tu gran presidente Zapatero se encargó de eliminar de un plumazo al llegar al gobierno, o si quieres hablamos de tus responsabilidades personales, las que has podido tener y todavía tienes en todas las administraciones que llevas gestionando desde que tienes tan solo 18 años.

Podría recordarte las veces que como concejal apoyaste los trasvases que hacía tu gobierno, las obras autonómicas que no se hicieron ni con Bono ni con Barreda siendo tú consejero, pero de lo que más me acuerdo es de cuando el Tajo apareció lleno de peces muertos precisamente por vertidos contaminantes, de las multas de la Confederación por permitir que el Tajo lo contaminase precisamente el Ayuntamiento de Toledo, porque el colector que precisamente lo evitaba estuvo estropeado durante meses sin que el alcalde hiciera nada.

De lo que me acuerdo es que ni tú ni tu pupila Tolón habéis movido un solo dedo ni un solo euro para recuperar y mantener la senda ecológica, que es la ribera del Tajo y que, por cierto, fue también el PP quien la recuperó aunque vosotros después os la habéis cargado. Y aun así, enarboláis la bandera del Tajo, como si fuera patrimonio de unos pocos y no de todos los toledanos. Aún así seguís vendiendo que el río es vuestro, como si el dolor que nos produce ver Toledo con su Tajo en malas condiciones no nos doliera a todos por igual.

Y ahora, como presidente de toda la Comunidad, en lugar de trabajar, en lugar de sentarte a negociar con los tuyos y ajenos por alcanzar un acuerdo nacional favorable para Castilla-La Mancha, eludes tu responsabilidad no construyendo las depuradoras necesarias para que se dejen de verter contaminantes al Tajo. Algo que es de tu exclusiva responsabilidad y en lo que no puedes mirar para otro lado. Pero aún así, pretendéis seguir vendiendo que el Tajo es sólo vuestro. Y no lo es.

El Tajo es de todos, de Toledo, de Talavera de la Reina, de los municipios ribereños, de todos y cada uno de los pueblos de nuestra región por los que pasa, pero sobre todo el Tajo es de todos y cada uno de los castellano-manchegos, de los toledanos que quisiéramos volver a disfrutar de nuestro río con el orgullo que se merece, de nuestros agricultores y ganaderos que tienen derecho a poder vivir y desarrollarse y de todos los habitantes de una región que está cansada de que el PSOE de Page y sus discípulos nos intenten vender que la solución del Tajo pasa sólo y exclusivamente por pedir al Gobierno nacional que lo solucione.

¿No nos merecemos los castellano-manchegos que el presidente construya las depuradoras necesarias para dejar de verter contaminantes al Tajo?. ¿Alguien entiende que el Gobierno regional tenga una Agencia regional del Agua que sirve para mejorar la calidad del agua, para realizar infraestructuras para los agricultores y que, de un presupuesto de más de 28 millones de euros para creación de infraestructuras hidráulicas, en este último trimestre sólo haya comprometido obras por poco más de 200.000€?. ¿Se defiende el agua cuando esa misma agencia del agua tiene más de ocho millones y medio de euros para realizar infraestructuras de agua con un cero de ejecución?.

Así que, querido Emiliano, creo que ya ha llegado el momento en el que la demagogia y las banderas que solo defendéis algunos de boquilla se acaben de una vez y os pongáis a trabajar. Queda poco más de un año de legislatura y todavía hay tiempo para llegar a acuerdos y ejecutar proyectos, sin demagogias, sin creeros que el Tajo es sólo vuestro. A defender el Tajo no nos va a ganar nadie, nos duele a todos por igual, aunque el trabajo no sea el mismo el que hacéis algunos que el que hacemos otros. Es muy sencillo, menos hablar y más trabajar por defender esta tierra que se merece, igual que el resto, poder desarrollarse y crecer.

Claudia Alonso, diputada regional del GPP en las Cortes regionales y Concejal del PP en el Ayuntamiento de Toledo.