El 21 de Noviembre nos despertamos con que una comitiva del PSOE de Castilla La Mancha, Guadalajara y Azuqueca acude en pleno para el acto de lo que se iba a ser el pistoletazo de salida del famoso Centro de Salud de Azuqueca de Henares.

Durante más de una semana anunciaron a bombo y platillo que el consejero de Sanidad venía a nuestro municipio para hacer público el Plan Funcional del Centro de Salud. Los vecinos y vecinas de Azuqueca a los que se han sumado los de pueblos limítrofes estaban tan contentos porque por fin se va hacer realidad una promesa. ¡¡¡Por fin!!!. Las redes sociales echaban fuego con la noticia de la llegada desde tierras manchegas de la voz del consejero Jesús Fernández y sus homólogos en Guadalajara Bellido y Blanco nos la hacen llegar. ¡Ya solo falta que Pedro Sánchez desde cualquier sitio remoto que se encuentre del mundo también haga publicidad del Plan Funcional del Centro de Salud de Azuqueca de Henares!

Pero…. ¿Qué es un Plan Funcional? En definitiva, no es más que es un “postureo” donde se dice la plantilla médica, equipo tecnológico y áreas de la que va constar el Centro de Salud. Como si en 8 años que llevamos con el tema del Centro de Salud no hubiera sido tiempo suficiente para saber esos temas. Todo ello se va decir sin tan siquiera estar puesto ni un solo ladrillo del nuevo Centro de Salud. Pues eso, un postureo para acallar al menos durante un par de meses las voces que reclaman lo que ellos han estado pidiendo durante 4 años día a día.

Cada uno podrá tener su opinión sobre la necesidad del Centro de Salud nuevo. Unos pensarán que es muy necesario (aquí incluimos del primero al último de los socialistas de la región) y hay quienes pensarán que para optimizar recursos es mejor poner a pleno Rendimiento el CEDT existente que hay y luego hacer los Centro de Salud que haga falta. Todas las opciones son válidas.

Pues bien, del 2011 al 2015 estuvimos oyendo la serenata. Me llegué a creer que era cuestión de vida o muerte el Centro de Salud de forma inmediata. Me lo creí. A pesar de que era de los que pensaba que era mejor ampliar las áreas y funciones del CEDT ya construido. Veía pedir tan vehemente a todos ese Centro de Salud que me lo creía que era de construcción inmediata. Pequé de ingenuo. Durante esos 4 años se puso en funcionamiento, por cierto, una UVI MOVIL que a día de hoy da cobertura a miles de personas de Azuqueca y alrededores, lo recuerdo, porque al consejero venido desde tierras lejanas se le ha olvidado en su rueda de prensa nombrar este dispositivo médico que puso el funcionamiento el Gobierno de María Dolores Cospedal.

Los socialistas nos contaron en la presentación que Azuqueca atiende cerca de 55.000 tarjetas sanitarias, lo que hace imprescindible el desdoblamiento sanitario. Se basa en ratios para recuperar el Centro de Salud que Barreda antes de irse desmanteló de arriba abajo. Lo que se les olvida explicar a estos gurús de los ratios es que apenas a 15 km, contamos con 2 “maravillosos” Hospitales. Uno en Alcalá y otro Guadalajara.

Ahora nos vienen a vender un Plan Funcional. Tras un año y 6 meses de callada. Hace 4 años tardaron 5 meses en salir a la calles a reivindicar Pero realmente… ¿Nos tomáis por tontos? Eso y nada es nada. Se esperaba fecha y hora para empezar a ver algo y no unos mapas que tienen hechos desde 2011. Se puede tirar de hemeroteca para comprobarlo. Cumplan sus promesas señores socialistas, cumplan con su cometido. Utilizaron el Centro de Salud como arma arrojadiza contra el Gobierno del PP en la región pero como un boomerang se les está volviendo a ustedes. Con las obras del Hospital de Guadalajara supuestamente en pleno rendimiento (eso nos cuentan a pesar de ahí no se ha movido ni un ladrillo) con las obras del Hospital de Toledo, Albacete, Cuenca… Sumemos los Centros de Salud de Cifuentes, Hellín y Villarobledo, 8 centros de salud ha dicho que están construyendo. Eso si, ni un ladrillo puesto. ¿Nos ofrecen un Plan Funcional a estas alturas? No nos tomen por tontos, por favor.

Queremos promesas cumplidas y realidades hechas. No queremos que venga un hombre a decirnos que a lo largo del 2017 empezarán las obras del Centro de Salud, sin decirnos ni una sola cifra de presupuesto, sin tener aún empresas que lo construyan, ni tan siquiera decir de qué personal va contar, en definitiva, nos venden humo. Se les está empezando a ver el plumero a los socialistas, anuncian y acallan críticas para que en 2018 si eso nos ponemos a construirlo y el próximo ejecutivo pague. Sea cual sea.

En sus marchas, reivindicaciones, manifestaciones y vermús sanitarios en sus camisetas lo ponían claramente: Centro de Salud YA. Y ya es YA. No es en 2019.

En estos días post electorales de EEUU, han tirado de hemeroteca sobre las perlas que ha soltado Donald Trump en campaña electoral. Pues bien, sin otro remedio debo decir que no hace falta cruzar el charco para ver que durante la oposición y campaña electoral todo vale para el PSOE. El PSOE de Azuqueca hizo exactamente lo mismo que Trump en EEUU; Pedir, hablar y agitar sin pensar en un futuro. Ahora bien, que no se crean los socialistas que vamos a quedarnos callados antes tales promesas que no podrán cumplir. No somos tontos aunque los compañeros de Page así lo piensen. Lo dicho, que empiece ya las obras del Centro de Salud y nos dejen de tomar por tontos. YA es YA.

Manuel Corral

Coordinador de Organización de NNGG Guadalajara