Que Guadalajara no esté entre las ciudades más limpias de España no es ninguna novedad. Ya se publicó en un informe de la OCU hace cuatro años en el que aparecía en un discreto puesto número 22 de entre 60 ciudades, lejos de las más limpias, pero al menos no estaba entre las más sucias.

Román dijo entonces que se implicaría personalmente y que trabajaría para mejorar la limpieza de la ciudad, poniendo las nuevas tecnologías al servicio de la limpieza. Cuatro años después, la promesa de Román ha quedado en nada. O la ha incumplido o ha fracasado estrepitosamente. Porque si cuatro años después, un problema está peor pese a la implicación personal del alcalde, está más que claro que hay un clamoroso fracaso de gestión.

El hecho es que Guadalajara ocupa el puesto número 50 en lo que se refiere a limpieza, registrando una caída de 17 puntos en valoración ciudadana del estado de la ciudad. Sin embargo, Guadalajara es una de las ciudades españolas que más recursos y presupuesto destina al área de limpieza. De hecho, destina 30 euros más por habitante y año que Oviedo, que es la ciudad más limpia. A pesar de ello, estamos en los últimos puestos.

Si se invierte mucho y los resultados no acompañan, además de un problema de credibilidad tenemos un problema de gestión. Guadalajara está sucia no porque se gaste poco, sino porque Román gestiona mal. Salvo que no se invierta en limpieza lo que Román dice, lo que sería otra forma de fraude.

Si alcanzo la Alcaldía de Guadalajara, la limpieza de esta ciudad va a ser un objetivo prioritario para mí. La falta de limpieza de Guadalajara es una nefasta carta de presentación para nuestra ciudad, que se sitúa a menos de una hora de Madrid y que cuenta con un impresionante potencial turístico, aún por desarrollar. También es una clara falta de respeto a las vecinas y vecinos a los que, por falta de dedicación o por dejadez, se les obliga a vivir en espacios degradados.

Una ciudad limpia es una ciudad que se respeta más, en la que da gusto vivir, que apetece visitar y a la que se quiere volver. Yo quiero eso para Guadalajara. Por eso, la limpieza será una cuestión prioritaria en mi acción de gobierno. Cuando sea alcalde, mejoraré la limpieza con distintas medidas. Por ejemplo, realizaremos un plan de choque por la limpieza en todos los barrios, empezando por los más degradados y haciendo especial hincapié en cuestiones como la reposición de contenedores deteriorados, la eliminación de chicles de calzada y aceras, de resto de frutos de los árboles, de excrementos de paloma o de pintadas en muros y paredes.

Además, voy a impulsar campañas de concienciación ciudadana que incidan en la importancia de mantener limpia la ciudad e impliquen a las vecinas y vecinos en esta tarea. Una Guadalajara limpia, por ejemplo, atraerá más turismo y eso generará más actividad económica, algo que será beneficios para toda la ciudad.

También voy a sentarme con la empresa encargada del servicio de limpieza porque yo quiero una ciudad limpia y me voy a involucrar en tenerla. Con diálogo, con control y con implicación. Mi compromiso es que Guadalajara sea una ciudad limpia, con barrios limpios de la que todos nos sintamos orgullosos y orgullosas.

Alberto Rojo Blas

Candidato del PSOE a la Alcaldía de Guadalajara