En el Pleno de un Ayuntamiento está representada toda la pluralidad ideológica y partidista de cualquier municipio, que cada cuatro años se renueva según las reglas de la Democracia. Da igual que sea un pueblo de cien habitantes o la capital de España.

En el Pleno, los grupos municipales intentan exponer y defender todo lo que para ellos significa el bienestar de su municipio, dando voz al pueblo a través de sus representantes democráticamente elegidos. Mediante las llamadas ‘mociones’, en los Plenos se debaten las distintas iniciativas de los grupos políticos y, tras el debate, se toman decisiones sobre temas variopintos que conforman la actualidad del municipio. Son acuerdos adoptados por unanimidad o mayoría que, guste o no al Grupo Político que gobierne en ese momento, se deben aplicar, ya que reflejan ‘la voluntad del pueblo’.

Pues bien, vivo en Azuqueca y en mi munipicio todo lo expuesto anteriormente es una utopía, y lo es porque las decisiones que se votan y salen adelante en Pleno, no son aplicadas por el Equipo de Gobierno socialista, que hace caso omiso a los acuerdos plenarios –“se los pasa por el forro”- cuando ese acuerdo no lo gusta, no le interesa o simplemente, no le conviene a sus propios intereses.

El Equipo de Gobierno del PSOE en Azuqueca, tienen dos ‘Modus Operandi’: Uno, cuando el acuerdo plenario no les gusta, primero votan en contra y si aún así pierden la votación, pues no cumplen el acuerdo. O dos, aún estando en desacuerdo votan a favor para que parezca que sí aceptan propuestas de la oposición, pero después no aplican lo acordado, en un auténtico ejercicio de ‘escapismo plenario’ los socialistas –verdaderos profesionales de la ‘magia municipal’- se hacen los olvidadizos… Eso sí, el titular al día siguiente es que aceptan las mociones de la oposición y que son un Gobierno muy “progre”.

En Azuqueca hace casi cinco años, los mismos que hoy gobiernan ponían pancartas por todo el pueblo porque, según palabras textuales de su antiguo portavoz “se ha acordado en Pleno y eso es la voluntad del pueblo” (palabras ratificadas por un concejal que ahora es alcalde).

Sin embargo, ahora esa voluntad del pueblo ya no existe. Ahora la voluntad de lo que se dice en un Pleno es la voluntad exclusiva de quien gobierna. De nada sirve que los demás partidos, negocien, debatan o voten, porque ahora quienes gobiernan en el Ayuntamiento ostentan en exclusiva la ‘voluntad del pueblo’.

En este contexto, el pasado mes de octubre, el PP de Azuqueca consiguió que en Pleno saliera adelante -con el apoyo del resto de la oposición- una moción para poner una pancarta reivindicativa pidiendo al Sr Page la construcción del ‘segundo Centro de salud, Ya’, tal y como se hiciera hace cinco años. La diferencia es que entonces las pancartas se pusieron en la misma semana del acuerdo plenario, y con textos insultantes y vejatorios hacia la persona de Mª Dolores de Cospedal, entonces presidenta de Castilla-La Mancha. En la misma semana, lo que los socialistas llamaron entonces “la voluntad del pueblo” estaba en las calles; ahora, casi cuatro meses después de aquel acuerdo promovido por el PP, “la voluntad del pueblo” está en paradero desconocido. La excusa: se va a licitar la construcción. Pero en realidad la situación sigue siendo de incertidumbre: ¿para cuándo?

Con su actitud, los dirigentes del PSOE, pasados y actuales, demuestran la falta de interés por los problemas de Azuqueca… quizás tomen como ejemplo al alcalde socialista de El Bonillo, que defiende el ‘modelo democrático chavista’, ese ‘modelo’ centrado en la encarcelación de la oposición.

La falta de transparencia en Azuqueca, la invisibilización de la oposición llega al punto de tener que escuchar en reunión de portavoces, que “el PSOE no tiene interiorizado que la oposición existe”. El PSOE de Azuqueca, gobierna solo para algunos, pero toda las decisiones como si todos los concejales de la Corporación Municipal fueran socialistas y el resto no existiera, de manera que saquen sus conclusiones y pregúntense dónde quedó la ‘voluntad del pueblo’.

Mane Corral

Vecino de Azuqueca y coordinador de NNGG Castilla-La Mancha