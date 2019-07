El pantano del Vicario de Ciudad Real será el escenario donde del 5 al 11 de agosto se disputen los Campeonatos del Mundo de Pesca sub 15, sub 20 y sub 25 de agua dulce, en los que participarán unos 220 deportistas de 15 países. Entre ellos, dos de Castilla-La Mancha, provenientes de Talavera de la Reina y de Albacete.