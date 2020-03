El día 15 de marzo, DIA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR, se conmemora la fecha en que el presidente estadounidense John F. Kennedyy, en 1962, firmó una declaración de cuatro puntos fundamentales de los derechos de los consumidores. Esta declaración estipula que todos los ciudadanos, sin distinción de sus ingresos u origen social, tienen derechos fundamentales como consumidores. Este día se celebra demostrando así que el reconocimiento y la defensa de los derechos de los consumidores es un indicador importante de progreso social y económico.

Este día es una jornada para promover los derechos fundamentales de todos los consumidores, para exigir que sus derechos sean respetados y protegidos, y para protestar contra los abusos del mercado y las injusticias sociales que los socavan.

En un día como hoy y ante las circunstancias en las que nos encontramos de salud pública vemos la importancia de tener una sanidad pública fuerte, de calidad, dotada de instalaciones, medios técnicos y humanos acordes a las necesidades de la población y hoy es un día para reivindicarlo y exigirlo.

La actualidad se impone y hoy, a pesar de que habría muchos temas que tratar queremos hacer una serie de recomendaciones ante las situaciones creadas con relación al coronavirus.

En primer lugar queremos hacer un llamamiento a la calma, que no restarle importancia, y apelar a la responsabilidad tanto de las administraciones, que deben tomar las medidas necesarias para la contención del virus como de los consumidores, de adoptarlas según la situación.

Sin entrar en estado de pánico debemos seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y poner todos de nuestra parte para que esta situación sea lo mas leve posible.

Pedimos a la población un poco de sensatez y que no haga acopio de alimentos. Desde todos los estamentos se nos está diciendo que no va a haber problemas de abastecimiento de productos por lo que no hay necesidad de agotar los productos en comercios y supermercados. Este comportamiento podría llevar a un aumento injustificado de la cesta de la compra.

Es importante que hagamos caso a las recomendaciones que tanto el personal sanitario, como las autoridades sanitarias nos están haciendo de limitar lo mas posible nuestra vida social para evitar asi contactos y contagios innecesarios

Por otra parte, muchas son las llamadas que estamos recibiendo de personas que tienen viajes contratados o entradas para espectáculos en otras ciudades como Madrid y que al intentar anular dichos contratos se encuentran con la negativa por parte de las compañías aéreas, de los teatros, agencias etc, que se niegan a devolver el dinero.

TODOS, empresas, compañías de espectáculos, aerolíneas, medios de transporte terrestre, agencias de viaje, etc, en respuesta a esta situación excepcional, deberían facilitar estas anulaciones, ya que ahora mismo no se trata de una cancelación por un miedo injustificado sino una cancelación por recomendación expresa de las autoridades sanitarias y por responsabilidad para detener la expansión del virus, es decir una causa de fuerza mayor.

Exigimos a las administraciones, que velen y protejan los derechos e intereses de los consumidores que se encuentran en esta situación atípica de la que no son responsables y medien para que se les devuelva el dinero a todos aquellos que decidan cancelar sus contratos.

No tiene ningun sentido cerrar colegios, institutos, cancelar actos públicos, espectáculos, hacer un llamamiento a la población para que reduzcan las interacciones sociales y se les pida que no viajen o acudan a actos con mucha gente y que las personas que lo quieren hacer se encuentren con que para ello tienen que perder su dinero.

Recomendamos a todas aquellas personas, que se encuentren en esta situación que pidan las hojas de reclamaciones y se dirijan a los servicios de consumo o a nuestras oficinas para tramitar dichas reclamaciones.

Gracias por vuestra colaboracion y esperemos que podamos volver pronto a la normalidad