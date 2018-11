Las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que va de año hasta octubre de 2018 ascienden a 43, según el último balance del Ministerio de Sanidad , Servicios Sociales e Igualdad . En octubre de 2018 un total de 4 mujeres las que nos han dejado a causa de esa misma terrible lacra que no deja de acecharnos y recordarnos que algo (probablemente mucho) no estamos haciendo bien. Pero tampoco deja de animarnos a seguir haciendo de Castilla-La Mancha y de todos los castellano-manchegos un ejemplo, de nuevo, en la defensa y el justo empoderamiento de la Mujer.

El Día Internacional en contra de la violencia hacia las Mujeres se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa),en República Dominicana. En 1999 la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999 invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer.

‘Supongamos… (¡es tan fácil suponer!), que el mar (como bien podría ser), fuese una mujer:

Quién sabe, acaso el horizonte no sería un inmenso paredón,

sino donde las sirenas cantan su canción de amor y anarquía.

Supongamos… (¡es tan fácil suponer!), que el sol (como bien podría ser), fuese una mujer:

Quién sabe, acaso este planeta no sería el reloj de la razón,

sino luz que se derrama en una canción de amor y anarquía.

Supongamos… (¡es tan fácil suponer! ), que Dios (como bien podría ser), fuese una mujer…

Quién sabe, acaso el universo no sería un disparo en expansión,

sino el soplo de la vida en una canción de amor y anarquía.’

Reconforta leer esa hermosísima letra de una de las no menos hermosas canciones que nos suele regalar el gran Luis Eduardo Aute. Reconforta cerrar los ojos y que venga automáticamente a nuestro cerebro su voz… y esa melodía que parecen no querer marcharse nunca, no cesar de sonar para que, cuando volvamos a abrir los ojos, los fríos y terribles datos de la realidad no nos devuelvan a este mundo en el que para demasiados todavía la mujer queda lejos de aspirar a ser mar, sol, o Dios.

Acercándonos a un nuevo 25 de noviembre de nuevo un nuevo ‘Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer’ se nos aproxima, e intentamos unir nuestras fuerzas todos aquellos que no sólo creemos que las mujeres pueden aspirar a ser, sino que estamos convencidos de que las mujeres son mar, sol, Dios, y todo lo que quieran ser porque, ante todo, son (y han de ser) libres.

Datos con nombres y rostros de mujer

Las víctimas mortales a causa de la violencia de género en lo que va de año hasta octubre de 2018 ascienden a 43, según el último balance del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En octubre de 2018 un total de 4 mujeres las que nos han dejado a causa de esa misma terrible lacra que no deja de acecharnos y recordarnos que algo (probablemente mucho) no estamos haciendo bien. Pero tampoco deja de animarnos a seguir haciendo de Castilla-La Mancha y de todos los castellano-manchegos un ejemplo, de nuevo, en la defensa y el justo empoderamiento de la Mujer.

En Castilla-La Mancha, la tasa de mujeres víctimas de violencia de género (por cada 10.000 féminas) es del 12,76%, casi cuatro puntos por debajo de la media nacional (que se sitúa en un 16,89%), según los datos que ofrece el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Haciendo una ‘fotografía’ de lo que en el panorama nacional el segundo trimestre de este año nos ha dejado en torno a esta forma de terrorismo, obtenemos una serie de datos significativos:

Los juzgados españoles recibieron 42.077 denuncias por violencia de género, (un 1,4% menos que en el mismo periodo de 2017).

40.232 mujeres figuran como víctimas en las estadísticas del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Las condenas por este delito aumentaron con respecto al 2017.

Castilla-La Mancha contabilizó 5.103 denuncias por violencia de género y 1.192 órdenes de protección en 2017

En 2017 en Castilla-La Mancha se presentaron 5.103 denuncias vinculadas a la violencia de género y se acordaron en los juzgados 1.192 órdenes de protección de las 1.593 solicitadas.

De otro lado, la Línea Telefónica de Urgencias 900 100 114 —servicio que presta información y asesoramiento homologado de manos de profesionales especializados en violencia de género— recibió el pasado año 6.347 llamadas relacionadas con la violencia machista bien directamente por la víctima, profesionales o personas del entorno de la víctima de violencia de género para recibir información.

Los centros de la mujer atendieron en 2017 un total de 97.701 consultas, de las cuales aproximadamente 20.000 (el 20 por ciento) han estado relacionadas directamente con la violencia de género, mientras que los recursos de acogida atendieron a 254 mujeres y 259 menores.

Menores víctimas de Violencia de Género en Castilla-La Mancha

En relación a los menores víctimas de la violencia de género, a través del programa de atención psicológica especializado para este grupo han sido atendidos 175 menores (81 niñas y 94 niños).

El hecho de que haya más niños que niñas participando en este programa se debe a que en ocasiones, por parte de las familias y, especialmente, a las madres que son víctimas de la violencia de género, cuesta más detectar las consecuencias de la violencia de género sobre sus hijas menores que sobre sus hijos menores.

La violencia de género también se transfiere intergeneracionalmente y es muy probable que niños que han presenciado violencia de género en su caso también desarrollen conductas similares a las del agresor. En este caso, ha recalcado, se detectan “muy bien” y participan en el programa.

Sin embargo los roles de sumisión y de obediencia que tienen muchas víctimas de violencia de género los adjudicamos como una conducta normalizada entre las mujeres y no los asociamos a que es una consecuencia de la violencia de género.

Nuevas formas de violencia de género

Tradicionalmente, siempre se ha relacionado el concepto de ‘violencia de género’ a aquellas agresiones que se producían sobre la mujer por parte de su pareja. Mucho costó (y todavía cuesta a muchas, por desgracia) ‘romper’ ese silencio que siempre parecía decoroso y prudente guardar ante aquello que pasase ‘de puertas para adentro de tu casa’, especialmente si hablamos de cosas que puedan poner en entredicho el nombre del (casi siempre) marido al que, en la mayoría de las ocasiones, se acaba justificando socialmente.

Con trabajo e insistencia, ese primer paso se logró dar y la propia sociedad animó a muchas mujeres a plantar cara a ese ‘miedo’ (en numerosos casos, también al ‘qué dirán’), a salir de ese silencio y a hacerse merecidamente libres.

El segundo paso fue, quizá, hacer entender socialmente que la violencia no se reduce al golpe que deja una marca física en una mujer, sino que también deja huella (y, en ocasiones, mucho más profunda, de peor diagnóstico y más lenta recuperación) el ‘golpe’ que se da con las palabras con las que un hombre puede castigar cotidianamente a y sin control a su pareja.

Otro avance importante como sociedad consiguió ir haciéndonos cada vez más conscientes de que todos podemos ser cómplices de la violencia de género si callamos ante ella y de que, igualmente, todos podemos ser el medio al que se pueda aferrar una mujer que sufre este problema para salir de él.

No obstante, la evolución de los tiempos ha conllevado transformaciones sociales que han derivado también en originar otras muchas formas de violencia machista que, al mismo tiempo, han abierto el espectro (sobre todo en cuanto a edad) de las víctimas. Lejos de lo que podríamos desear, numerosos estudios demuestran que nuestros jóvenes son en numerosas ocasiones el foco inicial de situaciones de violencia en edades lamentablemente tempranas.

El auge de las nuevas tecnologías ha provocado que se genere una nueva violencia que ‘golpea’, sobre todo, a adolescentes menores de edad. Las Redes Sociales sirven de foco para situaciones de acoso sexual por parte de desconocidos, y también para originar situaciones límite provocadas por el control que llegan a ejercer las parejas de estas jóvenes en su teléfono móvil o en sus contactos en la red.

Igualmente, realidades que antes nos parecían muy lejanas a nuestra sociedad, nos tocan cada vez más de cerca. Es el caso de los casos de ‘trata de mujeres’ (el tercer negocio ilegal que más volumen de dinero mueve en todo el mundo, con más de 32.000 millones de euros anuales). En muchos casos, este problema viene derivado de la prostitución ya que, entre el 80% y el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen obligadas por las mafias que hay tras la trata de mujeres. En España, el 40% de los hombres de entre 16 y 35 años aseguran haber consumido alguna vez prostitución, siendo el nuestro el tercer país del mundo (primer de Europa) en el triste ranking sobre esta actividad tras la que, a menudo, se esconden situaciones que violan flagrantemente los propios Derechos Humanos.

Al hilo de estas y otras realidades, Castilla-La Mancha se ha hecho sensible a una diversidad de frentes que, en su conjunto, coinciden en el respeto a la mujer y en su empoderamiento. Diferentes campañas (sobre todo basadas en la Educación) buscan atacar el problema desde la enseñanza en igualdad de género desde las edades más tempranas para acabar originando sociedades en las que no exista desigualdad en el ámbito laboral o en el acceso a puestos de responsabilidad; igualmente, se han puesto en marcha campañas informativas que han acabado implicando a colectivos importantísimos a la hora de la difusión de estos mensajes (como, por ejemplo, los hosteleros) bien centrados en momentos puntuales (como las Ferias y Fiestas, donde han proliferado eslóganes como el de ‘Sin un sí, es no’), bien de más amplio recorrido (animando a denunciar en cualquier momento cualquier atisbo de violencia de género).

Manifestación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en Albacete

Castilla-La Mancha, sensible en la defensa de la Mujer

La de Castilla-La Mancha fue una Administración pionera y, siendo José Bono presidente autonómico, ya la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas, supuso una herramienta eficaz para combatir la violencia de género, así como un instrumento para garantizar las medidas de asistencia jurídica a mujeres víctimas de violencia y para hacer efectivo el asesoramiento y la asistencia letrada en juicio. Una ley que también fue controvertida al inicio, al plantear la publicación de las listas de los maltratadores con nombres y apellidos (algo que, después, hicieron suyo también otras Comunidades Autónomas).

La Administración Regional ha creado una amplia Red de recursos de protección a las mujeres maltratadas, que proporcionan asistencia para la recuperación psicológica, social, y económica a las mujeres víctimas de malos tratos y a sus hijos e hijas. Y hecho especialmente simbólico en sí mismo ha sido el gesto que el actual presidente, Emiliano García-Page, ha tenido hacia el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que, desde el primer momento, ha pasado a participar directamente (a través de su directora, Araceli Martínez) en los Consejos de Gobierno que se celebran periódicamente porque, las políticas de mujer, existen en esta tierra para abarcar transversalmente cada área en la que se actúe.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, posa junto a la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, diputados y diputadas regionales, y representantes de las asociaciones de mujeres, tras la aprobación en el Pleno de las Cortes regionales, del Proyecto de Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. (Fotos: José Ramón Márquez // JCCM)

Castilla-La Mancha vuelve a ser pionera contra la violencia machista y aprueba por unanimidad una nueva ley 17 años después

Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaban por unanimidad la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género, un nuevo texto legislativo que viene a actualizar la norma aprobada el 17 de mayo del año 2001 de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas y que recoge como principales novedades el mayor reconocimiento y amparo a todos los tipos de violencia que sufren las mujeres, la dotación presupuestaria para asignar ayudas a las víctimas o la ampliación de la atención psicológica.

Dotación presupuestaria para ayudar a las víctimas, educación en igualdad o atención psicológica son algunas de las características de una ley que también contempla la creación de una asignatura troncal para el fomento de la igualdad de género; la vocación de profundizar en las causas y consecuencias del machismo en su conjunto; o el apartado que regula la responsabilidad institucional y cómo los representantes tienen un deber a través de sus acciones públicas.

La ley también incluye el hecho de que desde el Gobierno regional se ejercerá la acción popular en los casos de homicidios y asesinatos y se solicitará de oficio la retirada de la patria potestad en el caso de que los asesinos sean los padres de los propios menores.

Igualmente aquellas madres cuyos hijos sean asesinados por sus parejas o exparejas serán consideradas víctimas directas de la violencia de género.

Una Ley que pone a la región a la cabeza en la lucha contra la Violencia Machista para que ni una más de nuestras mujeres se quede en ella, habiendo podido aspirar a ser mar, sol, o Dios, como eternamente nos seguirá cantando Aute.