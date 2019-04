Según la presidenta de la asociación Spanish Organic Wines (SOW), Esther Pinuaga, que agrupa a 40 bodegas de toda España productoras de este tipo de vinos, “este crecimiento es un reflejo de la realidad del sector, pues si en 2009 había 53.000 hectáreas de viñedo ecológico, en 2017, fecha de los últimos datos, ya eran 106.000 hectáreas, lo que supone el doble, del mismo modo que el número de bodegas también se ha duplicado en este tiempo”.

Y de manera parecida al aumento del número de bodegas, Pinuaga señala que “la demanda del consumidor también está creciendo porque, al final, un vino ecológico ofrece muchas más garantías de calidad que los demás: pasa numerosísimos controles para obtener esta certificación europea”, como afirma.

En cuanto a la percepción del sabor por parte del consumidor, “las diferencias son, a veces, difíciles de captar entre un vino ecológico y otro que no lo es: no es un tomate”, afirma Pinuaga. “Pero sí es cierto que si te garantizan que una uva no ha recibido tratamiento con pesticidas, ni es transgénica, te la comerías antes que otra que no tuviera esa garantía, ¿verdad? Pues de vinos hechos con esas certezas hablamos”, ha informado la organización de la feria en nota de prensa.

Para la presidenta de SOW “es importante seguir avanzando en la divulgación de las cualidades especificas de un vino ecológico, diferenciándolo de otros que utilizan etiquetas que no tienen garantías detrás, como es el caso de los que usan palabras como “natural” o “biodinámico” en sus etiquetas, además de poner en valor el trabajo de la asociación ‘Spain Organic Wines’, con 40 bodegas que suman fuerzas para dar a conocer todo el trabajo y constancia que hay detrás de cada uno de estos vinos”.

Y esto es precisamente lo que harán durante la actividad ‘Vinos ecológicos de España: una realidad a descubrir y exportar’, el día 9 de mayo a las 13.00 horas, en el Aula 1 e Fenavin, donde esta asociación presentará a los medios y a todos los interesados la propuesta de elaboración de vinos ecológicos y de mercados exteriores demandantes de la oferta que suscita internacionalmente España como primer productor mundial de este tipo de vinos certificados.

Además, los vinos ecológicos serán también los protagonistas de otras propuestas en la feria, como la charla ‘Exportación de vinos ecológicos: certificaciones necesarias’, que tendrá lugar el 7 de mayo a las 15.00 horas, en el Aula 1, en la que se tratarán los requisitos necesarios para la exportación de productos vínicos con destino Unión Europea, E.E.U.U, Japón y Terceros Países, además de analizar los puntos claves ante la apertura de nuevos mercados y el posicionamiento del producto bajo nuevas certificaciones.

Esta charla la ofrecerá David Vaquerizo, delegado del Servicio de Certificación CAAE en Castilla-La Mancha.

Y, a las 16.00 horas del mismo día, se celebrará la cata ‘Vinos ecológicos y su diferencia con el resto. Ecoracimo y nuevas formas de entender los vinos?’, a cargo del sumiller Miguel Ángel Peñafiel y del presidente de la Asociación de Sumilleres de Castilla-La Mancha, Ramón Sánchez Camacho.

Por último, el día 7, a las 18.00 horas, tendrá lugar la charla ‘El vino ecológico: nuevo reglamento de la producción ecológica”, a cargo del jefe de Área de Producción Ecológica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel González.