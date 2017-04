Toledo, 21 de abril de 2017.- La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco ha presidido hoy, en Toledo, la Comisión de Seguimiento del Eje 3 del Pacto por la Recuperación Económica que se centra en Cualificación Profesional y Recursos Humanos. La responsable de Economía ha avanzado que de las 8.000 personas que finalizaron su formación en 2016, 4.280 han encontrado trabajo en la formación que habían cursado, lo que supone el 53 por ciento del total.

En la misma línea ha explicado que se ha aumentado significativamente la oferta de formación profesional para las personas en situación de desempleo, invirtiendo cerca de 19 millones de euros más en 2016 y 22,5 millones de euros en toda la legislatura .A nivel global desde que se inició la legislatura el Gobierno ha incrementado un 78 por ciento la acción en el ámbito de la formación.

En formación, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido más de 98,5 millones de euros en acciones de formación profesional para el empleo (FPE), que han beneficiado a más de 42.500 personas desde el inicio de la legislatura. “Sólo así lograremos adaptarnos a los nuevos requerimientos de las empresas y que éstas empresas puedan tener a su disposición el capital humano más adecuado para competir en el mercado global”, ha apuntado la consejera.

El eje de Cualificación Profesional y Recursos Humanos del Pacto por la Recuperación Económica está estructurado en 4 líneas: consolidación de la formación profesional; competitividad; empleabilidad y de innovación y de calidad.

Respecto a la línea de consolidación de la formación profesional, Patricia Franco ha recordado que se han mejorado las posibilidades de acceso a la universidad mediante la reducción de las tasas públicas de los estudios, se han incorporado 42 orientadores laborales a las oficinas de empleo y se ha publicado la convocatoria de la concesión de subvenciones para la gobernanza del sistema de formación profesional para el empleo, con dos millones de euros.

En referencia a la línea de competitividad, la consejera ha explicado que se está impulsando la formación profesional dual, a través del Plan Extraordinario de Empleo, de los talleres de empleo, y de la puesta en marcha de nuevos programas, como el CREA, que fue presentado ayer por el presidente Emiliano García-Page para la realización de proyectos de formación y empleo para personas vulnerables en empresas, así como Dual Empleo y Formación Plus, que “en este momento están en serio riesgo por el rechazo a los presupuestos por parte del Grupo Podemos y que estaban dotados con 5.442.250 euros y 1.952.440 euros, respectivamente.

En esta misma línea, se han programado acciones formativas para 11.434 personas ocupadas, con una subvención de 6 millones de euros y se han puesto en marcha acciones formativas específicas con compromiso de contratación posterior para 843 participantes y una inversión de 2,6 millones de euros. Además, 30 empresas están ya acreditadas para impartir formación profesional para el empleo en sus instalaciones, lo que nos abre a todos amplias posibilidades para poder impartir una formación cada vez más especializada y pegada a las necesidades del sistema productivo.

Sobre la línea de empleabilidad, la responsable de Economía ha explicado que se ha aumentado significativamente la oferta de formación invirtiendo cerca de 19 millones de euros más y ha recordado que se ha impulsado la formación en competencias clave, de modo que los alumnos puedan obtener el certificado de profesionalidad, con cursos para más de 800 personas.

También ha subrayado que se ha activado el reconocimiento de las competencias adquiridas mediante experiencia laboral, recuperando la convocatoria relacionada con la dependencia con 5.100 plazas que el anterior Gobierno dejó sin ejecutar y realizando una nueva convocatoria con 2.075 plazas. “Más del 53 por ciento de las personas que se formaron con nuestros cursos en 2016 accedieron a un contrato de trabajo en los meses siguientes a la finalización de la acción”, ha apuntado.

Por último, sobre la línea de innovación y calidad ha indicado que se han vuelto a convocar las ayudas para proyectos de innovación educativa en centros escolares, que desde 2012 no se convocaban, se ha devuelto la actividad a los Centros de Referencia Nacional en el ámbito de la formación profesional existentes en Castilla-La Mancha y en los centros propios con una dotación de 1.114.040 euros y se han finalizado las obras de adecuación del Centro de Referencia Nacional de Energía Eléctrica, Agua y Gas de Guadalajara con una inversión de 420.631,38 euros y retomado el proyecto de construcción del Centro de Referencia Nacional de fabricación mecánica en el área de construcciones aeronáuticas, en Illescas, Toledo.

En este contexto, la responsable regional de Economía ha apuntado que el rechazo a los presupuestos por parte de Podemos va a afectar a programas que no pueden materializarse, y otros cuyos incrementos presupuestarios no serán posibles: es el caso de los programas de formación dual Formación Plus y Dual Empleo o el inicio de las obras del nuevo Centro de Referencia Nacional en Illescas, así como las partidas destinadas a la formación de activos y desempleados en centros de formación homologados por la Junta, o las becas para el alumnado de estos cursos, que se van a ver reducidas significativamente.

El Pacto por la Recuperación Económica está formado por siete ejes: Eje 1, Promoción Económica y Empresarial; Eje 2: Políticas de Empleo; Eje 3: Cualificación Profesional y Recursos Humanos; Eje 4: Investigación, Desarrollo e Innovación; Eje 5: Industrialización y Modelo Energético, Eje 6: Infraestructuras y Agua y Eje 7: Agricultura y Sostenibilidad. La constitución de las comisiones de seguimiento de los 5 ejes restantes del pacto, se irán produciendo a lo largo de las tres próximas semanas.