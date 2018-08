Abengózar asegura que, gobierne quien gobierne en España, tanto el presidente regional como el PSCM-PSOE defienden los intereses de nuestra comunidad autónoma. “En el PP antes callaban y ahora quieren que en 100 días se haga todo aquello que ellos no hicieron en 7 años”

La diputada del Grupo socialista, Ana Isabel Abengózar, ha señalado hoy que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, va a plantear al presidente de España, Pedro Sánchez, en la reunión que ambos tendrán próximamente, “las mismas exigencias para nuestra región que venía planteando a Rajoy”.

Abengózar quiso dejar claro que tanto el presidente regional como los socialistas de esta tierra “decimos lo mismo gobierne quien gobierne en nuestro país”, algo que no hacen los dirigentes del PP de nuestra comunidad autónoma, que cuando hay un ejecutivo del PP a nivel nacional “callan y no reivindican mejoras para nuestra tierra” y cuando hay un gobierno nacional del PSOE “piden que en apenas 100 días se haga todo lo que ellos no hicieron en siete años”.

Y un claro ejemplo de esta doble vara de medir de los ‘populares’ indicó la parlamentaria socialista es que ahora, los portavoces del PP exijan mejoras en la línea de ferrocarril Madrid-Talavera de la Reina o más celeridad en el proyecto del AVE, “cuando no exigieron lo mismo durante todo el mandato de Rajoy”. Y en este sentido, calificó de vergonzoso que la senadora del PP por Toledo, Carmen Riolobos, ahora pida estas mejoras cuando en la Cámara Alta “votó en contra de las medidas consensuadas en el Pacto por el Ferrocarril de la provincia de Toledo”.

Abengózar indicó que el presidente García-Page planteará al presidente Sánchez que Castilla-La Mancha pueda contar con una financiación autonómica justa que permita seguir mejorando la sanidad, la educación y los servicios públicos. Igualmente, añadió, reivindicará una nueva política del agua que tenga en cuenta los intereses de nuestra región. “Y también tenemos claro lo que le vamos a decir que no queremos: No queremos un cementerio nuclear en nuestra tierra”, sentenció.

“Es indignante que los mismos que destrozaron la sanidad pública, ahora pongan deberes a los que la están recuperando”

Por otra parte, la diputada del Grupo socialista calificó como de “indignante” que desde el PP “se pongan deberes” al gobierno regional para mejorar la sanidad pública de nuestra región. “Y es que se les debería caer la cara de vergüenza que los mismos que destrozaron el sistema sanitario público regional ahora planteen un decálogo de medidas para recuperar todo aquello que ellos recortaron”.

En este sentido, Abengózar explicó que, aunque quedan muchas cosas por hacer, la propia Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, reconoce el esfuerzo que ha realizado el gobierno de García-Page para sacar a nuestra sanidad de los últimos puestos en la que la dejó la gestión de Cospedal y el PP.

Ahora, argumentó la parlamentaria socialista, “se han contratado y se van a contratar más profesionales sanitarios; se han retomado las obras de los hospitales que se paralizaron en la anterior legislatura; hay más y mejor tecnología en los hospitales y se reducen las listas de espera”. Con el ejecutivo del PP, añadió, “solo había despidos, cierres de camas y de quirófanos y quisieron privatizar el 50 por ciento de nuestro sistema sanitario”.

Subida de las pensiones de viudedad

Por último, calificó de mentiras las afirmaciones de los portavoces ‘populares’ señalando que la subida de las pensiones para las viudas mayores de 65 años ha sido gracias al anterior gobierno de Rajoy.

La realidad, explicó es que esta subida, que fue aprobada por Ley en 2011, debería haber sido aplicada en el 2012 y fue paralizada durante todo el mandato de Rajoy. “Ha tenido que ser el gobierno de Pedro Sánchez y del PSOE, los que en uno de sus primeros consejos de ministros, la haya puesto en marcha”.