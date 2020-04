Este equipo de profesionales ha elaborado una serie de consejos y recomendaciones dirigidas a la población en general y a los niños y jóvenes en particular para afrontar de la mejor manera posible la situación actual con motivo de la emergencia sanitaria derivada del coronavirus.

Tal y como señalan estos profesionales, para hacer frente a la incertidumbre causada por la situación actual es conveniente mantener unas rutinas y horarios, llevar una vida lo más saludable posible con una buena alimentación e hidratación, mantenerse ocupado, buscar un momento para practicar alguna actividad física y tener contacto con nuestro entorno social a través del teléfono o videollamada, ha informado la Junta en nota de prensa.

Para cuidarse emocionalmente es importante evitar hablar permanentemente del tema y desconectar siempre que se pueda ya que no es conveniente estar sobreinformado. A este respecto, los profesionales insisten en la necesidad de informarse a través de fuentes oficiales y evitar informaciones alarmistas o no contrastadas, además de realizar actividades que ayuden a distraerse, ha informado la Junta en nota de prensa.

“Tenemos que tener presente que no estamos solos, formamos parte de una sociedad y podemos cuidar unos de otros. Debemos pensar de qué manera podemos ayudar, pero no angustiarnos si no tuviéramos posibilidad de hacerlo”, apunta la doctora Teresa Rodríguez Cano, coordinadora de Salud Mental del Sesca,, quien recuerda la importancia de respetar las reacciones emocionales de los demás.

En estos días muchas personas que no han sido diagnosticadas de COVID-19 y tampoco presentan síntomas sienten ansiedad o estrés emocional. Ante esta situación, los profesionales consideran fundamental identificar los pensamientos que pueden generar malestar y cuestionarlos buscando datos fiables. “Lo fundamental es cumplir las recomendaciones indicadas, pensar que el fin es protegerse y proteger a los más vulnerables, y si creen que lo necesitan, pedir ayuda”, añade la doctora.

En el caso de pertenecer a población de riesgo, es esencial extremar las medidas de prevención y los hábitos saludables; quedarse en casa, evitar el contacto con otras personas y extremar las medidas de higiene como mejor forma de protección frente al coronavirus. De nuevo, se aconseja buscar información fiable sobre las medidas a adoptar y, ante cualquier duda, llamar al teléfono de información 900 122 112 o a su médico de Atención Primaria.

Para aquellas personas que están afectadas por la enfermedad y tienen que hacer cuarentena lo mejor, dicen los expertos, es identificar y cuestionar los pensamientos catastrofistas si aparecen. “Si nos invade el miedo, lo mejor es recordar otras situaciones en las que hayamos sentido un temor similar que hayamos afrontado con éxito y pensar lo que nos ayudó a superarlo”, señala la doctora Teresa Rodríguez Cano.

Si se trata de personas mayores o que están enfermas y viven solas, lo mejor para sobrellevar el confinamiento es identificar sus necesidades y pedir ayuda a algún familiar o vecino para realizar las compras en el supermercado o la farmacia. Asimismo, es aconsejable hacer una lista de personas a quien llamar por teléfono, como familiares, amigos o vecinos, y mantener contacto telefónico con ellos todos los días, informarlos de cómo se encuentran y si precisan algo. En el caso de no tener apoyo, lo mejor es buscar ayuda a través de los servicios sociales de su municipio.

NIÑOS

En el caso de los niños y adolescentes recomiendan explicarles la situación de forma real pero sin alarmismos, adecuando el lenguaje a la edad del menor, y protegerles del exceso de información, de los bulos y mostrarse en todo momento disponible para aclarar las dudas que puedan tener.

“Es importante explicarles que quedándose en casa están ayudando a que muchas personas no se pongan enfermas”, afirma Ignacio Redondo, enfermero de la Coordinación de Salud Mental del Sescam, quien añade que es importante ayudar a los más pequeños a expresar sus emociones.

Es muy importante también, añade, seguir comunicándose con los seres queridos, familia y amigos, algo posible gracias a las oportunidades que ofrecen hoy en día las nuevas tecnologías.

Asimismo, insiste en la necesidad de mantener ciertas rutinas y organización; establecer horarios de sueño, comidas, juegos y estudios, así como aplicar las medidas higiénicas preventivas que nos recomiendan los profesionales de la sanidad. A pesar de mantener ciertas rutinas, también es importante flexibilizar los horarios y no sentirnos culpables si cedemos a actividades lúdicas.

En estas circunstancias especiales de estrés y permanencia en los hogares, es posible que los menores se muestren más exigentes con rabietas y enfados más duraderos y difíciles de manejar. “Ante ello, paciencia y tolerancia”, concluye Ignacio Redondo.

Todas estas recomendaciones se pueden consultar en la página web http://sanidad.castillalamancha.es.