Denuncia que Page no quiere que se hable en las Cortes del Plan de Garantías –que está sin ejecutar-, de que no se cubren las bajas en los centros asistenciales, o de que la Junta no adelanta el dinero de los planes de empleo a los ayuntamientos; todo ello, para tratar de tapar sus vergüenzas

Lamenta que, con Page, se marchan las empresas de Castilla-La Mancha, los jóvenes de la región son los que menos quieren emprender, Castilla-La Mancha pierde población y estamos a la cola en materia de turismo