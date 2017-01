Entusiasmado por el camino que ha emprendido y la oportunidad que va a tener de actuar en escenarios como el de Madrid, donde se graba el programa ‘El Club de la Comedia’, el humorista ciudadrealeño hace un repaso a su irrupción en el mundo de la comedia en una entrevista en la que anuncia cuál será su próximo ‘hit musical’ tras el éxito de ‘Vareando’, un vídeo en el que parodia la recogida de aceituna y que supera ya los 4,3 millones de visitas en Facebook.

Durán, que quiso ser periodista, terminó sus estudios de piano animado por sus padres a formarse en un arte por el que se diplomó en Magisterio de Música y se licenció más tarde en Historia y Ciencias de la Música, un aprendizaje gracias al cual trabaja actualmente dando clases en las escuelas municipales de música de Miguelturra y de Pozuelo (Ciudad Real).

Con la repercusión que han alcanzado sus vídeos en Internet, el “musicómico”, como él mismo se denomina, ha llegado incluso a la gran pantalla, con su papel en la película ‘Re-emigrantes’, y está recorriendo escenarios de todo el país impulsando un humor al que “toda España tiene cariño” gracias, en su opinión, a José Mota.

“Ha sabido llegar a todo el público, niños y mayores, y eso es lo más complicado del humor”, asegura Durán, que dice que le encantaría “aunque sea, ir a barrer a algún día dónde graba José Mota”, o poder colaborar con otros humoristas manchegos como Goyo Jiménez o los cómicos de ‘Muchachada Nui”.

AL CAMPO “COMO HOBBY”

Aunque en sus vídeos hace honor a los agricultores y la labranza, el humorista manchego ha señalado que de pequeño iba al campo “como hobby”, a ayudar a su abuelo con “el montón de olivos” que tenía. Una situación que cambió cuando su padre se hizo cargo de las tierras, ya que acudía a ellas a recoger aceituna “con la sonrisa del conejo”.

“La vendimia no la he tocado y espero que si tengo que ir sea a almorzar”, apunta Durán sobre otra de las labores agrícolas que destaca en sus vídeos y a la que sí se dedican mucho de sus amigos, a quienes ve venir de vendimiar “como si vinieran de salvar al soldado Ryan”, bromea el manchego.

Respecto a sus gustos gastronómicos, Durán, que realizó un vídeo en el que guasea sobre “los restaurantes modernos”, asegura ser “amante de las migas con huevos fritos”. “Me vuelven loco, pero la trampa es que mi comida favorita son los huevos fritos, me podría comer 7 u 8 millones”.

EL ALCALDE MÁS JOVEN DE ESPAÑA

El humorista piconero recuerda “con cariño” una de sus facetas menos conocidas y una etapa de la que se fue “con más amigos de los que tenía antes” y a la que llegó con 24 años tras el impulso que le dieron sus conocidos a presentarse a la alcaldía de Picón, donde Durán consiguió ser primer edil durante una legislatura (2007-2011), en parte, como homenaje a su tía, que había fallecido dos años antes y era quien se presentaba a las elecciones del municipio.

“Estaba hecho un poco oveja y me metí de cabeza, pero con toda la responsabilidad del mundo y convencido de que no iba a ganar”, rememora el cómico, que asevera que los políticos son “superhéroes” que tienen “un par de pelotas por ponerse ahí sabiendo que le van a caer hostias por todos lados”.

En este sentido, Durán asiente que pasó “muchos malos momentos” porque no era capaz de no llevarse “los problemas a casa”. “Es otra cosa que aprecio de los políticos, no sé si serán capaces de estar en su casa tranquilos sabiendo que hay gente con problemas, yo por lo menos no era capaz”.

UNA CANCIÓN PARA “LOS LISTOS”

Con una agenda llena de actuaciones en los próximos meses, el humorista confirma que también ha tenido tiempo de preparar una nueva parodia musical en la que habla “sobre los listos, los tíos que saben de todo, que tan pronto de dan una clase sobre telefonía móvil o de fisioterapia como te dice que compran las cosas más baratas que tú. Un licenciado de la vida”, apunta Durán.

Una más de “las tontás” con la que está haciéndose un hueco en la comedia nacional con un humor manchego que le hace salir “un poco asustado de la región” por la respuesta que pueda tener en otras regiones. “Siempre tienes un poco de miedo cuando juegas fuera de casa, pero estoy teniendo la suerte de encontrarme en casa a todos los sitios donde voy”, apostilla Durán.

Una carrera que piensa seguir compaginando con las clases de piano ya que son su “colchón y seguridad” y aunque afirma que ahora mismo está “montado en los caballitos”, “el humor es una montaña rusa que puede ir bien o mal”.