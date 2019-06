En su dictamen final, el jurado ha destacado la calidad de los trabajos y sus exposiciones y ha designado como ganador de la categoría de Bachillerato-FP al trabajo titulado ‘To be or not to be normal’ realizado por Cortes Bautista Cantero, Laura Felipe Nikolayenko, Jorge Miguel Hernández Tornero y María Molina Sánchez, tutorizadas por Joaquín Jiménez Ramos, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

En la categoría de ESO, el ganador ha sido ‘Probabilidades a través de monedas y tableros’, elaborado por los alumnos de primer ciclo de ESO Álvaro Alarcia Pérez, Gabriel Alfaro Navarro, Sergio Requena Peláez, Raúl Martínez Callejas y María Vergara García, dirigidos por Emilio Sánchez Alcantud.

El concurso intenta fomentar entre los jóvenes el interés por la investigación multidisciplinar, el trabajo en grupo y el aprendizaje de la Estadística como herramienta fundamental para analizar y extraer conclusiones de los datos obtenidos en sus investigaciones. En la final regional, que se desarrolló durante dos jornadas en Toledo, los ocho grupos finalistas del certamen expusieron públicamente sus trabajos, que fueron valorados por el jurado integrado por profesorado de educación secundaria y universitario experto en Estadística.