El alcalde de Guadalajara anuncia que no optará a presidir el PP de C-LM y dice que no apoyará a ningún candidato El alcalde de Guadalajara, Antonio Román, ha anunciado este jueves que no optará a presidir el PP de Castilla-La Mancha, al tiempo que ha asegurado que no apoyará a ningún candidato a sustituir a María Dolores de Cospedal al frente de los ‘populares’ castellano-manchegos.

Hasta el momento, han anunciado su intención de presidir el partido en la región el alcalde de Almansa (Albacete), Francisco Núñez, que lo hizo el mismo día de la Junta Directiva del PP, y el primer edil de Seseña (Toledo), Carlos Velázquez, quien lo anunció el martes de esta semana.

En declaraciones a los periodistas, rodeado de algunos de los ediles del Ayuntamiento capitalino, Román ha dicho que tras apelar a la unidad del partido y mostrar su disposición a encabezar una lista en consenso entre las diferentes sensibilidades del partido, no ha sido posible.

“Estoy seguro que habría ganado el congreso”, ha señalado, para agregar que contaba con apoyos de Cuenca, Ciudad Real, algunos de Albacete y muchos de Toledo.

Pero en este sentido ha dicho que “ganar un congreso a diez puntos de diferencia a siete meses de las elecciones es un error”, convencido de que aunque las primarias pueden ser un buen sistema, debe darse tiempo a oxigenarse el partido y sacar adelante proyectos y “no encontrando adversarios en el propio partido”.

En todo caso, ha dicho que se lleva dos victorias: la de haber sido capaz de abrir un debate en la región de por donde tiene que mejorar el partido, y el apoyo mayoritario de los afiliados de Guadalajara, algunos de los cuales estaban esta tarde apoyándole.

Con más de 400 avales que le apoyaban en este reto, más de los que en su momento participaron en el Congreso en el que fue elegido Pablo Casado, Román ha mostrado su satisfacción y ha pedido disculpas a aquellos a los que podía haber generado una ilusión al decir que iba a presentarse y no hacerlo ahora .

A su juicio, la única manera de ganar las elecciones del próximo mes de mayo era desde una unidad importante y en este sentido ha dicho que “Antonio no va a ser un obstáculo para que el PP pueda gobernar en Castilla-La Mancha a partir del próximo mes de mayo”.

NO DARÁ SU APOYO

“Pero no voy a dar el apoyo a ninguno de los candidatos”, ha dicho, aunque ha señalado que sí apostará por el hecho de que el PP de la región sea una formación “pegada a la tierra y a los afiliados”, que a su juicio deben tener voz.

Román ya no tendrá que plantearse de momento dejar la Alcaldía de Guadalajara como tal vez hubiera tenido que hacer de ser candidato. Al menos hasta el mes de mayo no se plantea nada, ha dejado claro el regidor.

A preguntas de los medios, Román ha reconocido que esa falta de unidad ha sido más fuera de la provincia porque dentro “el apoyo ha sido muy mayoritario”, aun reconociendo discrepancias. “Estoy orgulloso de este partido que he presidido durante doce años y de ser alcalde, y de ver también que las ideas que defendía se apoyan mayoritariamente”.

Ha reiterado que él no da un paso en política pensando en él sino para tratar de mejorar la sociedad. “No quiero contribuir a una desunión”, ha insistido, tras volver a señalar que él creía que por historial, presencia y por los puestos que ha ocupado hasta ahora podía haber sido esa persona.

“He visto que no era suficiente y hay otras motivaciones que hacen que vaya a haber diversas candidaturas en el próximo congreso”, ha agregado.

Esta mañana Román se ha reunido precisamente en Madrid con Rosa Romero y Paco Núñez y más tarde se reunía también con Carlos Velázquez, en este caso en Guadalajara. Finalmente ha tomado esta decisión entendiendo que él no quiere propiciar fraccionamientos.

Román ha dicho que ha instado a Nuñez en que si quiere liderar el partido tiene que mejorar en algunas cosas y ha insistido en que si él optaba a presentarse iba a haber una disgregación de voto “muy importante”. “Las campañas son muy duras a siete meses para las elecciones porque dejan muchos heridos en el camino y eso no es bueno para el PP provincial, regional ni nacional”, ha dicho.

Aunque ha manifestado ser hombre de fe, y a sabiendas de que el plazo para la presentación de candidaturas finaliza este sábado, Román ha señalado que no ve milagros y “no cree que haya ese acuerdo del último minuto aunque la esperanza es lo último que se pierde”.

El alcalde de Guadalajara no ha querido matizar cuales han sido los puntos de desencuentro en esta negociación porque no cree que aporte nada a la conclusión final pero ha incidido que su planteamiento personal es que “lo mejor para todos es que Antonio Román no concurra como candidato en estas elecciones”.

“Me he lanzado a la pelea” ha dicho, admitiendo que en este camino ha tenido desencuentros “importantes” con personas “queridas del partido” y eso le hace pensar también que tal vez no esté en la dirección correcta y por eso ha optado por tomar esta decisión en favor del partido y de la búsqueda de la unidad.